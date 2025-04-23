أكادير.. “عضة” كلب ضال ترسل شيخ سبعيني للمستشفى

هبة بريس – أكادير

تستمر ظاهرة الكلاب الضالة في تهديد أمن وسلامة المواطنين في مدينة أكادير، حيث تعرض شيخ في عقده السابع، مساء أمس الثلاثاء 22 أبريل، لهجوم شرس من قبل كلب ضال أثناء تجواله في كورنيش المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فقد فاجأ الكلب الضال الضحية وهو في حالة من الاسترخاء، محاولاً مهاجمته وعضه.

و لحسن الحظ، تمكّن عدد من المارة من التدخل لإنقاذه وإبعاده عن قبضة الكلب، ليتم بعدها نقله إلى مستشفى الحسن الثاني في حالة حرجة.

وقد خلف هذا الهجوم حالة من الرعب والذعر بين المتواجدين في مكان الحادث، حيث كان المارة يشهدون اللحظات المقلقة التي تعرض فيها الشيخ للهجوم، كما أثار الحادث موجة من الاستنكار والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين والنشطاء الجمعويين عن مخاوفهم من ازدياد انتشار الكلاب الضالة في المدينة، محذرين من تداعيات هذه الظاهرة على السلامة العامة.