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هنيدي يرد على انتقادات غيابه عن وداع سليمان عيد

هنيدي يرد على انتقادات غيابه عن وداع سليمان عيد

22 أبريل، 2025 - 12:46 مساءً
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هبة بريس

رد الفنان محمد هنيدي على الانتقادات التي طالته بسبب غيابه عن جنازة وعزاء صديقه الراحل سليمان عيد، موضحاً أنه كان قد غادر البلاد قبل ساعات من وفاة صديقه. هنيدي أعرب عن أسفه قائلاً: “لسوء حظي سافرت في صباح يوم وفاته ولم أكن على علم بما حدث. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يصبر محبيه”.

وأضاف هنيدي في بيانه أنه كان بعيداً عن الأحداث في وقت الوفاة، داعياً الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان سليمان عيد توفي يوم الجمعة الماضية، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بحضور عدد كبير من الفنانين. وقد أقيم العزاء يوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر عدد من النجوم وأصدقاء الراحل مثل: إياد نصار، عمرو يوسف، محمد سامي، مي عمر، يسرا، صابرين، إيمي سمير غانم، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، أحمد خالد صالح، عنبة، محمد محمود، أشرف عبد الباقي، نشوى مصطفى، محمد رياض، محمود عبد المغني، أمير كرارة، وأحمد السقا.

22 أبريل، 2025 - 12:46 مساءً
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