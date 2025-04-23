وجدة.. اعتقال إطار في العدل والإحسان متورط في شبكة لتزوير وثائق للهجرة السرية

هبة بريس – وجدة

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، من توقيف إطار بارز في جماعة العدل والإحسان، كان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ 18 أبريل الجاري، لتورطه المفترض في شبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الإدارية المستعملة في ملفات طلبات التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وجاء هذا التوقيف استكمالاً للتحقيقات الجارية في أعقاب تفكيك الشبكة الإجرامية نفسها في 15 أبريل الجاري، والتي أسفرت حينها عن اعتقال خمسة أشخاص (أربعة بوجدة وواحد بأحفير)، من بينهم عنصران من ذوي السوابق القضائية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشبكة كانت منظمة بشكل محكم، ويقودها إطار آخر من الجماعة نفسها، تخصص في تزوير الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرات دخول إلى فضاء شنغن والمملكة المتحدة.

وخلال عملية تفتيش منزل المشتبه فيه، تم حجز جواز سفر في اسم شخص آخر، وهاتف محمول، ومبالغ مالية مهمة بالدرهم المغربي واليورو، إلى جانب شيكات محررة بأسماء أطراف أخرى.

وقد تم اقتياده إلى مقر ولاية أمن وجدة من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لتقديمه أمام العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية الأمنية التي نُفذت في 15 أبريل مكنت أيضا من حجز عدد من الوثائق المزورة، وأختام وعقود مقلدة، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وطابعة يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التزوير.

وتؤكد السلطات الأمنية حرصها المستمر على مواجهة مختلف مظاهر الجريمة المنظمة، خصوصًا تلك التي تستهدف سلامة الوثائق الرسمية وتستغل طموحات الشباب في الهجرة لأغراض غير قانونية، لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن الداخلي وصورة البلاد دولياً.