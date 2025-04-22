تارودانت.. جريمة قتل بشعة في ضيعة فلاحية بسبت الكردان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

اهتزت جماعة أيت إيگاس، التابعة ترابيا لدائرة اولاد محلة بسبت الكردان إقليم تارودانت، ليلة أمس الاثنين 21 أبريل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الثلاثينات من عمره.

وحسب مصادر “هبة بريس”، كان الضحية (أ. ك) وهو من حي السمارة بجماعة الكردان، موجودًا في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة رفقة شخص آخر، قبل أن يفاجأ بطعنة سكين أودت بحياته، وتظل الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة غامضة حتى اللحظة، حيث يواصل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك الكردان التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وتمكنت مصالح الدرك من توقيف الجاني (م. ص)، وهو من دوار أولاد فحل، بعد محاولة هروبه نحو وجهة مجهولة، وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد تفاصيل أكثر حول دوافع الجريمة وتوضيح جميع الملابسات المتعلقة بها.