تارودانت.. جريمة قتل بشعة في ضيعة فلاحية بسبت الكردان
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
اهتزت جماعة أيت إيگاس، التابعة ترابيا لدائرة اولاد محلة بسبت الكردان إقليم تارودانت، ليلة أمس الاثنين 21 أبريل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الثلاثينات من عمره.
وحسب مصادر “هبة بريس”، كان الضحية (أ. ك) وهو من حي السمارة بجماعة الكردان، موجودًا في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة رفقة شخص آخر، قبل أن يفاجأ بطعنة سكين أودت بحياته، وتظل الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة غامضة حتى اللحظة، حيث يواصل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك الكردان التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
وتمكنت مصالح الدرك من توقيف الجاني (م. ص)، وهو من دوار أولاد فحل، بعد محاولة هروبه نحو وجهة مجهولة، وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد تفاصيل أكثر حول دوافع الجريمة وتوضيح جميع الملابسات المتعلقة بها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
خاص الدولة تزيد تعزز الأمن فهاذ المناطق.
نتسناو توضيحات أكثر من التحقيقات.
الله يصبر عائلتو راه المصيبة كبيرة.
لاحول ولا قوة إلا بالله جريمة كتهز القلب.
الله يرحمو ويوسع عليه ويرزق أهلو الصبر.
خاص التحقيق يكشف الأسباب الحقيقية للجريمة.
اللي دار شي حاجة خاصو يخلص عليها.
الله يحفظنا ويحفظ ولادنا من هاد المصائب.
الجريمة ماشي حل فشي مشكل كيفما كان.
خاص يكون العقاب صارم مع بحال هاد المجرمين.
كيفاش وليو الناس كيسهلو القتل بهاد الطريقة.
الدرك دار خدمتو و شد المجرم فظرف وجيز.
الناس خاصها تتعلم تحل المشاكل بالحوار.
الضيعات خاصها تكون فيها مراقبة أمنية مشددة.
نتمنى العدالة تاخد مجراها بسرعة.
خاص العقوبة تكون قاسية باش يكون عبرة.
ولات الأرواح كتزهق بلا سبب مقنع.
من المؤسف نشوفو شباب كيموتو بهاد الشكل.
علاش هاد الوحشية كلها بين الناس.
هاد الشي ولا كيخلع بزاف فالمناطق القروية.
مايمكنش نبقاو ساكتين على بحال هاد الأحداث.