انفراد.. مبحوث عنه من أجل شيكات بدون رصيد قيمتها مليار و 700 مليون في قبضة أمن مراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، ليلة امس الاثنين من إيقاف أربعيني مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 39 مذكرة، من اجل إصدار شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها ازيد من مليار و 700 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر تم ايقافه بعد إعداد كمين محكم، ممن عناصر فرقة الاستعلام الجنائي من اعتقاله وسط المدينة.
وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
هاد شي كيبين أن النصب ولا منظم وبشكل خطير.
برافو للمحققين على اليقظة والجدية.
الإيقاف ديالو خطوة مهمة ولكن خاص تتبع قانوني صارم.
الضحايا خاصهم تعويض وما يتظلموش.
المبلغ المهول كيبين حجم الكارثة.
خاص حتى تعاون من المواطنين للتبليغ على النصابة.
كنتمناو ما يكونوش متورطين آخرين مازال مطلقي السراح.
الكمين كان ناجح ويدل على احترافية البوليس.
هاد المجرمين كيضربو الثقة فالاقتصاد الوطني.
واش معقول يبقى حر طليق وهو عندو 39 مذكرة؟
الدولة خاصها تحمي المواطنين من بحال هاد الجرائم.
خاصة تكون قوانين أشد على شيكات بلا رصيد.
راه بزاف ديال الناس تضررو ماديا ونفسيا.
المليار و700 مليون رقم كيخلع وماشي ساهل.
بحال هاد النوع خاصو يكون عبرة للآخرين.
النيابة العامة خاصها تدير خدمتها بلا تهاون.
تحية كبيرة لرجال الأمن اللي دارو خدمتهم بجدية.
خاص البنوك تكون عندها مراقبة صارمة على الشيكات.
المشكل كاين حتى فسهولة الحصول على الشيكات.
التحقيق خاصو يوصل لكل التفاصيل والمتورطين الآخرين
مايمكنش يتسامحو معاه وهو خسر بزاف ديال الناس.