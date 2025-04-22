انفراد.. مبحوث عنه من أجل شيكات بدون رصيد قيمتها مليار و 700 مليون في قبضة أمن مراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، ليلة امس الاثنين من إيقاف أربعيني مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 39 مذكرة، من اجل إصدار شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها ازيد من مليار و 700 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر تم ايقافه بعد إعداد كمين محكم، ممن عناصر فرقة الاستعلام الجنائي من اعتقاله وسط المدينة.

وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.