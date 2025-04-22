توقيف مواطن تونسي مبحوث عنه دوليا بمطار محمد الخامس
هبة بريس
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
الشرطيين المغاربة فالمطار مبدعين فالتنسيق الدولي، تحية ليهم.
ما بغيناش نسمعو على جرائم خطيرة بحال هادي في بلادنا، خاص الوقاية أولاً.
إيقافو فالمطار دليل على الاحترافية ديال رجال الأمن.
تعاون دولي فهاد النوع من القضايا كيعاون بزاف فالقضاء على الشبكات الإجرامية.
هاد التوقيف رسالة قوية للجريمة العابرة للحدود، ما عندهاش مكان فالمغرب.
من الأفضل يتخذو إجراءات لتفادي الهروب ديال المجرمين من العقوبات.
لازم يكون هناك دعم أكبر للأمن الدولي باش يقدروا يتصدوا للجريمة بكل قوة.
التحقيقات فالقضايا اللي فيها جرائم متعددة ضرورية باش تتوضح الصورة.
التحقيق فهاد القضايا خاصو يكون شاملا، لأن الشخص داير بزاف ديال الجرائم.
هادي خطوة مزيانة فالاتفاقيات الأمنية بين الدول.
خاص للمغرب يدير شراكات أكتر مع دول أوروبية باش يحارب الجريمة المنظمة.
فين ما كان في العالم، الجريمة لا تعرف الحدود، والعقاب لازم يكون دولي.
المهم هو أنه غادي يتسلم لفرنسا باش يواجه العدالة ديالهم.
التعاون بين الدول فمكافحة الجريمة كيحمي الناس في كل مكان.
واش هاد الشخص عندو شركاء فالمغرب ولا فبلدان أخرى؟
التسليم بين الدول مهم باش يوقفو المجرمين فكل زاوية من العالم.
هاد النوع من الجرائم الخطيرة خاص معاقبة حازمة باش تكون عبرة للآخرين.
هاد الشخص مبحوث عنه من 2021، شحال من ضحية كانت معذبة بسبب جرائمو.
السرقة بالأسلحة النارية قضية خطيرة، هاد الشخص خاصو يعاقب بجدية.
العملية ديال التوقيف كانت محكمة ومهنية، تحية للشرطة المغربية.
كيفاش فر من السجن ففرنسا؟ هادي خاصها تحقيق كبير.
التعاون الأمني بين الدول كيعني حماية المجتمع ككل من المجرمين الخطرين.