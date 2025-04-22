حصري.. نقل بذور الكيف يقود لتوقيف تاجر مخدرات بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين، من اعتقال تاجر مخدرات كان على متن سيارة قادمة من شمال المملكة، متلبساً بحيازة كمية مهمة من بذور القنب الهندي المعدة للزراعة.

وحسب مصادر الجريدة، تم توقيف المعني بالأمر بعد توصل عناصر الفرقة المذكورة بمعلومات دقيقة حول نشاطه في مدينة مراكش ونواحيها، ليُضرب له كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبساً بحيازة الكمية المذكورة.

وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر ولاية أمن مراكش، من أجل تحرير محضر الإيقاف وحجز المخدرات، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.