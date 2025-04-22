حصري.. نقل بذور الكيف يقود لتوقيف تاجر مخدرات بمراكش
ضاهر محمد – مراكش
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين، من اعتقال تاجر مخدرات كان على متن سيارة قادمة من شمال المملكة، متلبساً بحيازة كمية مهمة من بذور القنب الهندي المعدة للزراعة.
وحسب مصادر الجريدة، تم توقيف المعني بالأمر بعد توصل عناصر الفرقة المذكورة بمعلومات دقيقة حول نشاطه في مدينة مراكش ونواحيها، ليُضرب له كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبساً بحيازة الكمية المذكورة.
وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر ولاية أمن مراكش، من أجل تحرير محضر الإيقاف وحجز المخدرات، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
هاد النوع من الجرائم كيسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة.
الكمية الكبيرة ديال بذور القنب الهندي كاتعني تحضير جريمة أكبر.
الأمن الوطني في مراكش دايرين مجهودات كبيرة فمحاربة هذه الظاهرة.
هاد النوع من العمليات مهم بزاف، كيتعلق بالأمن والصحة ديال المجتمع.
الحمد لله على اليقظة الأمنية، خطوة مهمة فمكافحة المخدرات.
مراكش من المدن السياحية الكبيرة، وما خصهاش تكون نقطة عبور لمثل هاد الأنشطة.
نتمنى تكون العقوبات قاسية باش تكون عبرة للي كيحاولوا يديرو نفس الشي.
التحقيقات غادي تكشف أشياء أكثر، ونتمنى توصلنا للنتيجة المناسبة.
السلطات المغربية كتقوم بجهود كبيرة باش تحارب زراعة المخدرات.
المعلومات الدقيقة هي اللي خلاتهم يوقعو فيه في الوقت المناسب.
العملية كانت دقيقة وناجحة، وعناصر الأمن دايرين خدمتهم بحرفية.
الضبط والتوقيف فالمكان المناسب كيمنعوا الجريمة من الانتشار.
خاص تتكثف الجهود ضد هاد الأنشطة الخبيثة، باش ما تضرش شبابنا.
الكمين كان محكم، والحمد لله تم توقيف الشخص المتهم في الوقت المناسب.
المكافحة المستمرة للمخدرات ضرورية باش تحافظ على سلامة المواطنين.
التجار ديال المخدرات خصهم يكونوا فالحبس مدة طويلة، باش يوقفوا الجرائم.
نترقب من النيابة العامة تحريك الدعوى ضد هاد الشخص بأسرع وقت.
كلما كانت التدابير الأمنية صارمة، كان المجتمع أكثر أمانا.