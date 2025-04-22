close button
اعتقال - صورة تعبيرية
اعتقال - صورة تعبيرية

حصري.. نقل بذور الكيف يقود لتوقيف تاجر مخدرات بمراكش

22 أبريل، 2025 - 6:26 مساءً
18

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين، من اعتقال تاجر مخدرات كان على متن سيارة قادمة من شمال المملكة، متلبساً بحيازة كمية مهمة من بذور القنب الهندي المعدة للزراعة.

وحسب مصادر الجريدة، تم توقيف المعني بالأمر بعد توصل عناصر الفرقة المذكورة بمعلومات دقيقة حول نشاطه في مدينة مراكش ونواحيها، ليُضرب له كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبساً بحيازة الكمية المذكورة.

وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر ولاية أمن مراكش، من أجل تحرير محضر الإيقاف وحجز المخدرات، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.

22 أبريل، 2025 - 6:26 مساءً
18

مقالات ذات صلة

صورة الحادثة

سطات.. إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير يطيح بسيدة ثلاثينية

2025-04-22 / 19:11
أمن مطار محمد الخامس

توقيف مواطن تونسي مبحوث عنه دوليا بمطار محمد الخامس

2025-04-22 / 18:39
انقلاب شاحنة محملة بالسردين بمنطقة عين الحصن بإقليم تطوان

انقلاب شاحنة محملة بالسردين بمنطقة عين الحصن بإقليم تطوان

2025-04-22 / 17:03
الدرك الملكي

تارودانت.. جريمة قتل بشعة في ضيعة فلاحية بسبت الكردان

2025-04-22 / 16:15
أشلاء آدمية.. قصة جريمة حوّلت عاصمة امزاب إلى قبلة للمُنقبين عن الخبر

أشلاء آدمية.. قصة جريمة حوّلت عاصمة امزاب إلى قبلة للمُنقبين…

2025-04-22 / 13:13
أولاد التايمة ..تفكيك مصنع سري وحجز طن من مسكر "الماحيا"

أولاد التايمة ..تفكيك مصنع سري وحجز طن من مسكر…

2025-04-22 / 12:28
انفراد.. مبحوث عنه من أجل شيكات بدون رصيد قيمتها مليار و 700 مليون في قبضة أمن مراكش

انفراد.. مبحوث عنه من أجل شيكات بدون رصيد قيمتها…

2025-04-22 / 11:22
صورة تعبيريىة لعناصر الدرك الملكي

جثة طفل تستنفر عناصر الدرك الملكي بالحوز

2025-04-22 / 10:30
الرشيدية.. غرق طفل بوادي زيز يهز قلوب ساكنة قصر تاغزوت

الرشيدية.. غرق طفل بوادي زيز يهز قلوب ساكنة قصر…

2025-04-21 / 23:33
السلطات التركية

توقيف مغربي متنكر كلاجئ بعد 6 سنوات من ملاحقته…

2025-04-21 / 20:28

‫18 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى