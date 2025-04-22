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أولاد التايمة ..تفكيك مصنع سري وحجز طن من مسكر "الماحيا"

أولاد التايمة ..تفكيك مصنع سري وحجز طن من مسكر “الماحيا”

22 أبريل، 2025 - 12:28 مساءً
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هبة بريس – أولاد التايمة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد تايمة التابع لسرية الدرك بتارودانت ، من تفكيك مصنع سري ضخم مخصص لتقطير مسكر “الماحيا” ، وذلك بأحد الدواوير جماعة سيدي موسى الحمري.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومراقبة ميدانية استمرت لعدة أيام، توّجت بمداهمة المصنع السري، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وحجز ما يناهز طناً من مسكر “الماحيا”، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الأولية المستعملة في عملية التقطير، مثل التين المخمر وقنينات الغاز، فضلاً عن أدوات ومعدات مخصصة لهذا الغرض، من بينها براميل بلاستيكية، أنابيب، وقنينات زجاجية مهيأة للتعبئة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المصالح الدركية حررت مذكرة بحث وطنية في حق شريك الموقوف، الذي تمكن من الفرار لحظات قبل المداهمة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتحديد مكان تواجده وتقديمه أمام العدالة.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث الجاري للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجريمة بكل أنواعها، لا سيما الأنشطة المرتبطة بصناعة وترويج المواد الكحولية التقليدية، التي تشكل خطراً داهماً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

22 أبريل، 2025 - 12:28 مساءً
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