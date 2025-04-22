أولاد التايمة ..تفكيك مصنع سري وحجز طن من مسكر “الماحيا”
هبة بريس – أولاد التايمة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد تايمة التابع لسرية الدرك بتارودانت ، من تفكيك مصنع سري ضخم مخصص لتقطير مسكر “الماحيا” ، وذلك بأحد الدواوير جماعة سيدي موسى الحمري.
وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومراقبة ميدانية استمرت لعدة أيام، توّجت بمداهمة المصنع السري، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وحجز ما يناهز طناً من مسكر “الماحيا”، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الأولية المستعملة في عملية التقطير، مثل التين المخمر وقنينات الغاز، فضلاً عن أدوات ومعدات مخصصة لهذا الغرض، من بينها براميل بلاستيكية، أنابيب، وقنينات زجاجية مهيأة للتعبئة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المصالح الدركية حررت مذكرة بحث وطنية في حق شريك الموقوف، الذي تمكن من الفرار لحظات قبل المداهمة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتحديد مكان تواجده وتقديمه أمام العدالة.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث الجاري للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجريمة بكل أنواعها، لا سيما الأنشطة المرتبطة بصناعة وترويج المواد الكحولية التقليدية، التي تشكل خطراً داهماً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
بزاف ديال الشباب تضاع مستقبلهم بسباب هاد السمّ اللي كيتباع فالدواوير.
خاص يكونو عقوبات صارمة باش اللي كيصاوبو الماحيا يفكرو مزيان قبل ما يديروها.
الناس اللي كيصاوبو هاد المواد ما كيهتموش لا بالصحة لا بالأخلاق.
خاص التوعية وسط القرى بخطورة الماحيا وتأثيرها على الشباب.
الماحيا ماشي غير مخالفة للقانون، راه خطر على الصحة والسلامة.
خاص المتابعة ما توقفش حتى يطيحو الشريك اللي هرب.
نتمنى يكون هاد التدخل بداية لضرب كل الشبكات اللي بحال هادي.
راه ماشي غير توقيف، خاص حتى مراقبة مستمرة باش ما يرجعوش يصاوبوه من جديد.
التين المخمر وقنينات الغاز وسط الدوار، كارثة حقيقية فوسط الساكنة.
كاين اللي كيتاجر فحياة الناس غير باش يربح دراهم على حساب المساكين.
هاد النوع ديال المصانع السرية كيهدد صحة الناس وكيخرب المجتمع.