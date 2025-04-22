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صورة الحادثة
صورة الحادثة

سطات.. إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير يطيح بسيدة ثلاثينية

22 أبريل، 2025 - 7:11 مساءً
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هبة بريس – سطات

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، يوم أمس الإثنين 21 أبريل الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سطات قد توصلت بشكاية سائق سيارة أجرة بشأن نشوب خلاف بينه وبين إحدى الزبونات، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى قيام المعنية بالأمر باعتراض طريقه واعتلاء الواجهة الأمامية للسيارة وإلحاق خسائر مادية بها، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

22 أبريل، 2025 - 7:11 مساءً
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