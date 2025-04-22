انقلاب شاحنة محملة بالسردين بمنطقة عين الحصن بإقليم تطوان

هبة بريس – تطوان

شهدت منطقة عين الحصن التابعة لإقليم تطوان، حادثة سير مثيرة تمثلت في انقلاب شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من السردين، وذلك على مستوى منعرج خطير بالطريق الرئيسية الرابطة بين تطوان وطنجة.

وحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة نتيجة فقدان السائق السيطرة على الشاحنة، ويرجّح أن يكون السبب هو الحمولة الزائدة وانزلاق العجلات بفعل الرطوبة، ما أدى إلى انقلابها وانسكاب كميات كبيرة من السمك على جانب الطريق.

وقد استنفر الحادث السلطات المحلية، حيث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لتأمين حركة المرور وتنظيم عملية جمع الحمولة المتناثرة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

ولم تُسجّل، لحسن الحظ، أية خسائر في الأرواح، بينما أُصيب السائق بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.