انقلاب شاحنة محملة بالسردين بمنطقة عين الحصن بإقليم تطوان
هبة بريس – تطوان
شهدت منطقة عين الحصن التابعة لإقليم تطوان، حادثة سير مثيرة تمثلت في انقلاب شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من السردين، وذلك على مستوى منعرج خطير بالطريق الرئيسية الرابطة بين تطوان وطنجة.
وحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة نتيجة فقدان السائق السيطرة على الشاحنة، ويرجّح أن يكون السبب هو الحمولة الزائدة وانزلاق العجلات بفعل الرطوبة، ما أدى إلى انقلابها وانسكاب كميات كبيرة من السمك على جانب الطريق.
وقد استنفر الحادث السلطات المحلية، حيث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لتأمين حركة المرور وتنظيم عملية جمع الحمولة المتناثرة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.
ولم تُسجّل، لحسن الحظ، أية خسائر في الأرواح، بينما أُصيب السائق بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
الدرك الملكي حضر فالبلاصة بسرعة، تنظيم مزيان.
خاص تكون مراقبة صارمة على الشاحنات اللي كتنقل البضائع الثقيلة.
الرطوبة وغياب الصيانة ديال الطريق كيزيدو الطين بلة.
خاص تكون دروس للسائقين باش يتفاداو الأخطاء اللي كتوقع بزاف.
هاد النوع من الحوادث كيأثر حتى على حركة التجارة والنقل.
خاص إصلاح الطرق ماشي غير ترقيعات كل مرة.
السردين طاح فالأرض ولكن الحمد لله السائق باقي حي.
الحمولة الزايدة ديما كتكون سبب فالكوارث، السائقين خاصهم يردو البال.
هاد الطريق بين تطوان وطنجة معروفة بخطورتها، خاص الدولة دير فيها حلول.
الوقاية المدنية دايرين خدمتهوم، تحية ليهم.
الحمد لله ما كانتش خسائر فالأرواح، غير الشاحنة والسردين اللي ضاعو.
السردين دار الشوهة فالطريق، الناس تصورو وكأنها سوق مفتوح.
علاش ما كاينش إشارات وتنبيهات فهذ المنعرجات الخطيرة؟
الناس تقاطرات على السمك، بحال شي مهرجان بلا دعوة.