الرشيدية.. غرق طفل بوادي زيز يهز قلوب ساكنة قصر تاغزوت
هبة بريس- الراشيدية
في حادثة مأساوية ومؤلمة، اهتزت ساكنة قصر تاغزوت بجماعة الخنك، قيادة مدغرة، إقليم الرشيدية، مساء يوم أمس الأحد 20 أبريل 2025، على وقع خبر غرق طفل صغير في مياه وادي زيز، المعروف محلياً بـ”واد تاغزوت”.
الطفل، الذي لا يزال في مقتبل العمر، جرفته مياه الوادي في ظروف غامضة، مما خلف صدمة كبيرة في صفوف أسرته وسكان المنطقة الذين لم يستوعبوا بعد حجم الفاجعة.
وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث جرى انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف. وقد تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ملابسات الغرق.
هذا الحادث الأليم يعيد إلى الواجهة مسألة السلامة بالقرب من الأودية والوديان، ويدعو إلى مزيد من الحذر واليقظة، خاصة في ظل الظروف المناخية المتقلبة وارتفاع منسوب المياه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
هادشي كيوجع القلب، كيفاش طفل صغير يضيع بهاد الطريقة.
الناس خاصهم يزيدو يراقبو ولادهم ملي يكونو قرب الويدان.
مكينش شي سياج ولا علامات تحذيرية فداك الواد؟
النيابة العامة خاصها توصل للحقيقة وتعاقب المسؤولين إلى كان إهمال
حنا محتاجين لحلول ماشي غير تعازي كل مرة.
المسؤولين خاصهم يتحملو مسؤوليتهم فهاذشي.
الطفولة خاصها حماية، ماشي نخليوها تواجه الخطر بوحدها.
صراحة هادشي كيخلع، خاص مراقبة مستمرة فهاد المناطق.
الله يجعل هاد الطفل من طيور الجنة ويعطي الصبر لأهلو.
خاص الناس ينتبهو بزاف من هاد الويدان، راه خطيرة.
الله يعاون عائلتو يتجاوزو هاد المحنة، راها صعيبة بزاف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، راه القلب تعصر من الألم.
الله يرحمو ويصبر والديه على هاد المصيبة الكبيرة.
فين هي السلامة فهاذ البلاد؟ علاش ما كايناش وقاية؟
كل عام كنسمعو بحالات الغرق وما كاين حتى حل.