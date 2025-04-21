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الرشيدية.. غرق طفل بوادي زيز يهز قلوب ساكنة قصر تاغزوت

الرشيدية.. غرق طفل بوادي زيز يهز قلوب ساكنة قصر تاغزوت

21 أبريل، 2025 - 11:33 مساءً
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هبة بريس- الراشيدية

في حادثة مأساوية ومؤلمة، اهتزت ساكنة قصر تاغزوت بجماعة الخنك، قيادة مدغرة، إقليم الرشيدية، مساء يوم أمس الأحد 20 أبريل 2025، على وقع خبر غرق طفل صغير في مياه وادي زيز، المعروف محلياً بـ”واد تاغزوت”.

الطفل، الذي لا يزال في مقتبل العمر، جرفته مياه الوادي في ظروف غامضة، مما خلف صدمة كبيرة في صفوف أسرته وسكان المنطقة الذين لم يستوعبوا بعد حجم الفاجعة.

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث جرى انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف. وقد تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ملابسات الغرق.

هذا الحادث الأليم يعيد إلى الواجهة مسألة السلامة بالقرب من الأودية والوديان، ويدعو إلى مزيد من الحذر واليقظة، خاصة في ظل الظروف المناخية المتقلبة وارتفاع منسوب المياه.

21 أبريل، 2025 - 11:33 مساءً
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