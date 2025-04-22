وجدة.. إنعقاد أشغال الدورة 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية

هبة بريس – أحمد المساعد

احتضن مقر الوكالة الحضرية بوجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، أشغال الدورة الحادية والعشرين لمجلسها الإداري، برئاسة بدرية بنجلون، المديرة العامة للتعمير، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور خطيب الهبيل، والي جهة الشرق، إلى جانب عمال أقاليم بركان، تاوريرت، فجيج وجرادة، وأعضاء المجلس الإداري، ومنتخبين ومسؤولين محليين.

افتتحت بنجلون الاجتماع، بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية في مجال التعمير، خاصة في ظل التحديات البيئية الراهنة، من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة ترتكز على تحسين جودة الخدمات، وتجويد إطار العيش، وتعزيز أدوار الوكالات الحضرية في سياق الجهوية المتقدمة ودعم الاستثمار والمبادرات الشبابية، كما نوهت بالمجهودات المبذولة لتأهيل المجال القروي وتغطية 90% من الأحياء غير المجهزة بتصاميم تقويمية لفائدة 50 جماعة ترابية.

ومن جهته، أكد والي جهة الشرق أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سياق وطني متميز، بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، والتي تشكل مرجعية عملية لتقوية أداء الفاعلين الترابيين، مشيرا إلى أهمية المشاريع الملكية التي انطلقت منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2003، والتي ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش بالجهة، مشدداً على ضرورة مواجهة البناء العشوائي وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وعرض مدير الوكالة الحضرية حصيلة إنجازات المؤسسة لسنتي 2023 و2024، حيث بلغت نسبة تغطية وثائق التعمير 98.5%، وتم تحيينها بالكامل. كما تمت المصادقة على 126 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها الإجمالية مليار درهم، في حين استعرض البرنامج التوقعي للفترة 2025-2027، والذي يتضمن تسريع المصادقة على 25 وثيقة تعمير وتطوير أدوات المواكبة الجهوية للمشاريع.

كما واصلت الوكالة دعم مشاريع استراتيجية بالجهة، من بينها القطب التكنولوجي بوجدة، والقطب الفلاحي ببركان، والمحطة السياحية بالسعيدية، مع التركيز على الحكامة الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية.

وشهد الاجتماع، المصادقة على عدة نقاط هامة، من بينها، التقارير الأدبية والمالية لسنتي 2023 و2024، برنامج عمل الوكالة للفترة 2025-2027، ميزانية 2024 والمصادقة المبدئية على مشروع ميزانية 2025، إعادة تخصيص مبلغ 1,330,000 درهم في إطار ميزانية الاستثمار، لدعم دراسات التأهيل والتجديد الحضري، اتفاقية لإعداد مخطط التنقلات المستدامة بإقليم بركان، بمساهمة قدرها 100,000 درهم من الوكالة، تعديل اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالدعم التقني والمعماري بالعالم القروي مع أقاليم جرادة وفجيج، توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بوجدة لإنشاء فضاء كمتحف رقمي دولي للتراث المبني.

وتطرقت مداخلات الحضور إلى قضايا حيوية، كالتصدي للبناء العشوائي، الهجرة القروية، مكافحة الفيضانات، ومعالجة الإشكالات العقارية والمعمارية خاصة بالمجال القروي، مشيدين بالدور الفعال للوكالة الحضرية لوجدة في مجال التعمير.