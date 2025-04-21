استئنافية البيضاء تؤيد حبس “طوطو” 8 أشهر موقوفة التنفيذ

هبة بريس – البيضاء

أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، الحكم الصادر ابتدائياً في حق مغني الراب المغربي طه فحصي، المعروف بـ”إلغراندي طوطو”، وقضت بمعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وقررت المحكمة تحميل الفنان مصاريف الدعوى، مع تطبيق الإكراه في الحد الأدنى، بعد أن اعتبرت تغيبه المتكرر موجباً لإصدار الحكم في غيابه.

وتعود وقائع القضية إلى شكايتين تقدم بهما كل من الصحافي محمد التيجيني وموظف أمن، فيما تنازل أربعة فنانين آخرين عن دعاواهم ضد المتهم، عقب انتشار مقطع فيديو مثير للجدل نُسب إليه، تضمن عبارات وتصرفات وُجهت له على إثرها عدة تهم، من بينها السب والقذف، التشهير، التهديد، الإخلال العلني بالحياء، استهلاك المخدرات، التحريض على تعاطيها، إضافة إلى نشر محتوى غير أخلاقي عبر المنصات الرقمية.