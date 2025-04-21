استئنافية البيضاء تؤيد حبس “طوطو” 8 أشهر موقوفة التنفيذ
هبة بريس – البيضاء
أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، الحكم الصادر ابتدائياً في حق مغني الراب المغربي طه فحصي، المعروف بـ”إلغراندي طوطو”، وقضت بمعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وقررت المحكمة تحميل الفنان مصاريف الدعوى، مع تطبيق الإكراه في الحد الأدنى، بعد أن اعتبرت تغيبه المتكرر موجباً لإصدار الحكم في غيابه.
وتعود وقائع القضية إلى شكايتين تقدم بهما كل من الصحافي محمد التيجيني وموظف أمن، فيما تنازل أربعة فنانين آخرين عن دعاواهم ضد المتهم، عقب انتشار مقطع فيديو مثير للجدل نُسب إليه، تضمن عبارات وتصرفات وُجهت له على إثرها عدة تهم، من بينها السب والقذف، التشهير، التهديد، الإخلال العلني بالحياء، استهلاك المخدرات، التحريض على تعاطيها، إضافة إلى نشر محتوى غير أخلاقي عبر المنصات الرقمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
هذا الحكم كيبين بلي القانون كيتطبق على الجميع
خاصنا نكونو واعيين بالقانون ونحترموه
إذا طوطو غادي يحترم الحكم غادي يكون بداية التصحيح
واش هاد الحوادث زادت في شهرة طوطو؟
الحكم هذا يورينا بلي الفنانين خصهم يتحملوا المسؤولية ديالهم
خاصنا نزيدو في التوعية للفنانين على تأثير سلوكهم
ماشي ساهل تكون فنان وتواجه هاد الضغوطات القانونية
خصو يفكر في مستقبله ويغير سلوكه
الفنانين اللي تنازلوا على الدعاوي عندهم سبب ديالهم
واخا الحكم، طوطو يبقى فنان مميز رغم كلشي
الفن ماشي فاش تخلق المشاكل
كل واحد مسؤول على تصرفاته وخصو يعرف عواقبها
فنان خاصو يكون قدوة للشباب ويعرف يتصرف
التشهير والسب علاش خاصهم يمروا بسهولة؟.
الحكم موقوف التنفيذ يعني ما كاينش مشكل فالمستقبل
الفن ماشي سبب للهجوم على الآخرين
ماخاصناش نخلطو بين الفن والسلوك الشخصي ديال كل واحد
خاص التحقيق يكون دقيق أكثر معاه.
إذا كانت التهم صحيحة، خصو يتحاسب
إذا المحكمة كتطبق القانون على الفنانين فهذا أمر جيد
ماشي غير طوطو، حتى الفنانين الآخرين خصهم يتحاسبو