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كريمة غيث تستبق حفلها بعطلة في إسطنبول

كريمة غيث تستبق حفلها بعطلة في إسطنبول

21 أبريل، 2025 - 3:53 مساءً
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هبة بريس

توجهت الفنانة المغربية كريمة غيث مجددًا نحو مدينة إسطنبول التركية لقضاء عطلتها، بعد عودتها مؤخرا من فرنسا، حيث استمتعت هناك بأوقات مميزة رفقة صديقاتها.

وقامت غيث بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، يوثق لحظة تحليقها فوق سماء إسطنبول، كما نشرت صورة أخرى عند وصولها إلى المطار.

وتُعرف الفنانة المغربية بحبها الكبير للسفر واكتشاف أماكن وثقافات جديدة، إذ تواظب على مشاركة مغامراتها مع جمهورها سواء خلال رحلاتها الخاصة أو تنقلاتها المرتبطة بأعمال فنية.

ويُشار إلى أن كريمة غيث أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لإحياء حفل فني بمدينة الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 30 أبريل المقبل.

21 أبريل، 2025 - 3:53 مساءً
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