فنانون مغاربة يودّعون محسن جمال بكلمات مؤثرة
هبة بريس
فقدت الساحة الفنية المغربية، صباح يوم الإثنين، أحد أعمدتها البارزين، الفنان القدير محسن جمال، الذي غادر الحياة عن عمر ناهز 77 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
هذا الرحيل المؤلم خلّف حزناً كبيراً في صفوف الفنانين المغاربة، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي لعائلة الراحل، معبرين عن ألمهم لفقدان قامة فنية ساهمت في إغناء المشهد الموسيقي المغربي لعقود.
ومن بين المعزين، الفنان سعد لمجرد، الذي نشر صورة للراحل عبر حسابه على “إنستغرام”، وكتب: “رحم الله الفنان الكبير محسن جمال، وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.”
كما عبّرت الفنانة لطيفة رأفت عن حزنها العميق من خلال تدوينة مؤثرة قالت فيها: “يوم حزين برحيل الفنانين القديرين محسن جمال ومحمد علي، رحمة الله عليهما وتعازينا الحارة لعائلتيهما ولكل محبيهما.”
من جهته، استحضر الفنان رشيد الوالي علاقته بالراحل قائلاً في منشور مؤثر: “سأظل أفتخر أنني عرفتك، وأنك كنت من الناس الذين مرّوا في حياتي وتركوا فيها شيئاً لا يُنسى.. رحمك الله، ورزق أهلك الصبر والسلوان.”
ويُعد الراحل محسن جمال من رواد الأغنية المغربية، حيث أثرى المكتبة الموسيقية الوطنية على مدى أربعة عقود، متميزاً بمهارته في العزف على آلة العود. وقد جمعته أعمال فنية مع أبرز الأسماء في الساحة، من بينهم: عبد الهادي بلخياط، نعيمة سميح، محمد الحياني، لطيفة رأفت، عبد الوهاب الدكالي وغيرهم.
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22 تعليقات
الله يرحمو، كان واحد من أبطال الموسيقى المغربية.
الله يرحمو، لي خلقو الفن المغربي بخدمة وحب، غيب لكن لن ننساه.
الله يرحمو، كان مبدع وله بصمة خاصة في الموسيقى المغربية.
الله يرحمو، جاب للغناء المغربي أشياء مميزة وهادفة.
فقدنا فنان محترم كان كيحترم المهنة ديالو، الله يرحمو.
الله يرحمو، كان فنان متواضع وعظيم.
فنان كبير رحل عنا، لكن الأعمال ديالو غتبقى ديما حية.
الله يرحمو ويسكنو فسيح جناتو، كان واحد من أعمدة الفن المغربي.
الله يرحمو، كان دائما فنان مبتكر وجميل.
خسارة كبيرة للفن المغربي، الله يرحمو ويغفر ليه.
كان فنان محترم وصاحب موهبة كبيرة، الله يرحمو.
من جيل خدم الفن بكل إخلاص، الله يرحمو.
محسن جمال كان رمز من رموز الأغنية المغربية، الله يرحمو.
رحيل محسن جمال خسارة كبيرة للفن المغربي، الله يرحمو.
الله يرحمو، كان كيقدم الفن بكثير من الحب والإبداع.
الفن المغربي فقد واحد من أرقى أصواتو، الله يرحمو.
كان فنان كيخدم الفن بصدق، الله يرحمو.
مسار طويل ديال العطاء، الله يرحمو ويصبر عائلتو.
الله يرحمو، كان شخص محبوب وسط الوسط الفني.
فقدنا فنان كبير الله يرحمو، كان دائما كيبدع ويشرف الفن المغربي.
الله يرحمو ويغفر ليه، كان فنان عظيم بكل المقاييس.
مسيرة حافلة بالنجاح، الله يرحمو ويدخله الجنة.