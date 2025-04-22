فنانون مغاربة يودّعون محسن جمال بكلمات مؤثرة

هبة بريس

فقدت الساحة الفنية المغربية، صباح يوم الإثنين، أحد أعمدتها البارزين، الفنان القدير محسن جمال، الذي غادر الحياة عن عمر ناهز 77 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

هذا الرحيل المؤلم خلّف حزناً كبيراً في صفوف الفنانين المغاربة، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي لعائلة الراحل، معبرين عن ألمهم لفقدان قامة فنية ساهمت في إغناء المشهد الموسيقي المغربي لعقود.

ومن بين المعزين، الفنان سعد لمجرد، الذي نشر صورة للراحل عبر حسابه على “إنستغرام”، وكتب: “رحم الله الفنان الكبير محسن جمال، وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.”

كما عبّرت الفنانة لطيفة رأفت عن حزنها العميق من خلال تدوينة مؤثرة قالت فيها: “يوم حزين برحيل الفنانين القديرين محسن جمال ومحمد علي، رحمة الله عليهما وتعازينا الحارة لعائلتيهما ولكل محبيهما.”

من جهته، استحضر الفنان رشيد الوالي علاقته بالراحل قائلاً في منشور مؤثر: “سأظل أفتخر أنني عرفتك، وأنك كنت من الناس الذين مرّوا في حياتي وتركوا فيها شيئاً لا يُنسى.. رحمك الله، ورزق أهلك الصبر والسلوان.”

ويُعد الراحل محسن جمال من رواد الأغنية المغربية، حيث أثرى المكتبة الموسيقية الوطنية على مدى أربعة عقود، متميزاً بمهارته في العزف على آلة العود. وقد جمعته أعمال فنية مع أبرز الأسماء في الساحة، من بينهم: عبد الهادي بلخياط، نعيمة سميح، محمد الحياني، لطيفة رأفت، عبد الوهاب الدكالي وغيرهم.