“الصابو” يغضب جيهان كيداري.. “علاش كاين فكازا وماكاينش فالرباط؟”

هبة بريس-إ.السملالي

وجدت الممثلة المغربية جيهان كيداري نفسها في قلب جدل جديد بعد أن شاركت متابعيها موقفًا يوميًا أثار الكثير من التساؤلات: سيارة محجوزة بـ”الصابو” في أحد شوارع الدار البيضاء.

ومن خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، عبّرت جيهان عن استغرابها من اعتماد هذا الإجراء في العاصمة الاقتصادية، متسائلة عن مدى قانونيته، خاصة أنها – حسب قولها – لا تواجه نفس المشكل أثناء زيارتها للعاصمة الرباط.

وقالت: “.. واش هاد الصابو قانوني؟ حيت مني كنمشي للرباط مبقاش هاد المشكل، حتى كنجي لكازا كيبدا.. والمشكل كاين حتى فبلاصات السطاسيونمو، غير كتعطل شوية كيجيو يديرو ليك الصابو”.

منشور كيداري لم يمر مرور الكرام، بل سرعان ما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، بين مؤيد لطرحها ورافض له، خاصة وأن موضوع “الصابو” طالما كان محل نقاش بين الساكنة، بسبب غياب توحيد للرؤية بين المدن وغياب إطار قانوني دقيق يُحدد شروط استعماله.