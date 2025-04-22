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انهيار نفسي وجسدي للكوميدية لبنى الجوهري إثر سرقة حاسوبها

انهيار نفسي وجسدي للكوميدية لبنى الجوهري إثر سرقة حاسوبها

22 أبريل، 2025 - 11:32 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

فُجعت الفنانة الكوميدية لبنى الجوهري بسرقة حاسوبها الشخصي، في واقعة صادمة ليس لقيمته المادية كما أوضحت، بل لأنه كان يحمل بين طياته ذاكرة سنوات طويلة من العمل، الوثائق، الصور، النصوص، والمشاريع الفنية التي واكبت مسيرتها منذ انطلاقتها.

الصّدمة لم تكن عابرة، إذ ظهرت على وجه الفنانة نقط حمراء ناتجة عن التوتر العصبي الشديد، وهو ما جعل الأمر يتحول من خسارة مادية إلى انهيار نفسي وجسدي حقيقي.

وفي تصريح لها على منصاتها، عبّرت لبنى بمرارة قائلة:
“ما أصابني لم يكن بسبب قيمة الحاسوب، بل لأنه، رافقني في كل خطواتي، وأخذ معه كل ما بنيته طوال هذه السنوات.”

و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورات الفنانة، وانهالت عليها رسائل المواساة والدعم، متمنين أن تتجاوز هذه المحنة سريعًا.

22 أبريل، 2025 - 11:32 صباحًا
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