انهيار نفسي وجسدي للكوميدية لبنى الجوهري إثر سرقة حاسوبها
هبة بريس-إ.السملالي
فُجعت الفنانة الكوميدية لبنى الجوهري بسرقة حاسوبها الشخصي، في واقعة صادمة ليس لقيمته المادية كما أوضحت، بل لأنه كان يحمل بين طياته ذاكرة سنوات طويلة من العمل، الوثائق، الصور، النصوص، والمشاريع الفنية التي واكبت مسيرتها منذ انطلاقتها.
الصّدمة لم تكن عابرة، إذ ظهرت على وجه الفنانة نقط حمراء ناتجة عن التوتر العصبي الشديد، وهو ما جعل الأمر يتحول من خسارة مادية إلى انهيار نفسي وجسدي حقيقي.
وفي تصريح لها على منصاتها، عبّرت لبنى بمرارة قائلة:
“ما أصابني لم يكن بسبب قيمة الحاسوب، بل لأنه، رافقني في كل خطواتي، وأخذ معه كل ما بنيته طوال هذه السنوات.”
و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورات الفنانة، وانهالت عليها رسائل المواساة والدعم، متمنين أن تتجاوز هذه المحنة سريعًا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الله يصبرها، ويعطيها القوة باش تتجاوز هاد الصدمة.
نقطة حمراء على الوجه دليل على شحال كان الأثر النفسي كبير.
كنتمنى يرجع ليها الحاسوب فشي طريقة، راه فيه حياتها المهنية كاملة.
خاص تكون حماية أكتر لهاذ النوع ديال المعطيات الفنية.
كاين ناس خايبين اللي ما كيحسوش بقيمة تعب الآخرين.
خسارة كبيرة بصح، ولكن الأمل باقي ولبنى قوية.
الله يعوضك يا لبنى، راك فقلوبنا كاملين.
راه ماشي ساهل تعاودي تبداي من الصفر، ولكن انتي قادرة.
بقات فيا بزاف، والله يكون فعوانها فهاد المحنة.
صاحبي ماشي غير حاسوب اللي تسرق، هادشي تاريخ كامل تسرق معاها.
اللي دار هاد الجريمة ما عندوش قلب، كيفاش تسرق شي حاجة بهالقدر ديال الأهمية؟
حتى الجمهور تألم معاك، راكي محبوبة بزاف.
واش ما بقاش الأمان حتى فحوايج الفنانة؟
راك فنانة حقيقية وهاد المحنة غير محطة غادي دوز.
المشاريع القديمة تقدر تروح، ولكن الموهبة باقية معاك.
الله يعوضها خير، راه صعيب تبني من جديد من بعد هاد الضربة.
المهم الصحة والسلامة، والباقي كيتعوض إن شاء الله.