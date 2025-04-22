أكادير.. أمزازي يدعو لتوقيع “ميثاق رياضي” لتعزيز القيم المغربية الأصيلة في الملاعب

هبة بريس – أكادير

في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الرياضية والأخلاقية في مجالات التشجيع الرياضي، دعا السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى ضرورة وضع “ميثاق مشترك للتشجيع الرياضي”، وذلك خلال فعاليات “المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي” التي انعقدت اليوم الثلاثاء 22 أبريل بأكادير.

وتمكنت هذه المناظرة من جمع عدد كبير من الفاعلين المحليين والإقليميين، حيث حضرها عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس جماعات عمالة أكادير إداوتنان.

كما شاركت في اللقاء السلطات القضائية والأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلين عن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد أمزازي الأهمية القصوى لتضافر الجهود بين جميع المعنيين، مؤكدًا على أن “الذكاء الجماعي” هو السبيل لصياغة هذا الميثاق الذي يجب أن يهدف إلى تشجيع الممارسات الرياضية الإيجابية.

وأوضح الوالي أن الميثاق ينبغي أن يحقق التوازن بين الاستمتاع بالشغف الرياضي النبيل، مع ضرورة الالتزام الصارم بقيم السلوك المواطن، مثل الانضباط واحترام إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب نبذ جميع أشكال العنف والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد السيد أمزازي على أهمية استثمار التظاهرات الرياضية، وخاصة الدولية منها، كفرصة لتجسيد القيم المغربية الأصيلة في الملاعب.

وفي مقدمة هذه القيم، أشار إلى روح الإخاء والتسامح والاحترام المتبادل، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية المغربية، والتي يجب أن تكون حاضرة في كل منافسة رياضية.

ويُنتظر أن يُسهم هذا الميثاق في خلق بيئة رياضية سليمة تسهم في تطوير الرياضة الوطنية وتعزيز صورة المغرب على الساحة الدولية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والمجتمع الرياضي على حد سواء.