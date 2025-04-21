يسري المراكشي يُتوج بالنجمة الفضية كأفضل ممثل عن دوره بمسلسل “جرح قديم”

هبة بريس-إ.السملالي

في إطار النسخة السابعة من “ليلة نجوم السينما والتلفزيون”، تم تكريم الفنان المغربي يسري المراكشي بمنحه النجمة الفضية كأفضل ممثل لعام 2025، وذلك عن دوره في المسلسل الدرامي “جرح قديم”.

وقد جاء هذا التتويج نتيجة للأداء الذي قدمه في العمل، حيث أبدع في تجسيد شخصية معقدة ومؤثرة تركت أثراً بالغاً في الجمهور.

قدرة يسري المراكشي على تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها العاطفية والنفسية جعلت أدائه متميزًا. استطاع أن يعبّر عن مشاعر الشخصية بصدق وواقعية، مما خلق تفاعلاً قويًا مع المشاهدين وأدى إلى إثارة إعجاب لجنة التحكيم.

هذا الدور برهن على براعته الكبيرة في تقديم الأدوار الصعبة التي تتطلب قدرة فائقة على التقمص والتمثيل العاطفي.

ويُعد هذا التتويج إضافة بارزة لمسيرته الفنية، التي أثبت فيها بجدارة مكانته كأحد أبرز الممثلين في الساحة المغربية.