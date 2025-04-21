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فرح الفاسي تتوج بالنجمة الفضية كأفضل ممثلة لسنة 2025 عن دورها في “رحمة”

فرح الفاسي تتوج بالنجمة الفضية كأفضل ممثلة لسنة 2025 عن دورها في “رحمة”

21 أبريل، 2025 - 1:39 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

تألقت الفنانة المغربية فرح الفاسي خلال النسخة السابعة من ليلة نجوم السينما والتلفزيون، حيث منحتها لجنة التحكيم النجمة الفضية تكريماً لأدائها في مسلسل “رحمة”، الذي لقي استحساناً واسعاً من الجمهور .

وقد جاء هذا التتويج تقديراً لتمكن فرح الفاسي من تجسيد شخصية “رحمة” بعمق وإحساس كبيرين، حيث أظهرت قدرتها على الغوص في تفاصيل الدور، ونقل معاناة الشخصية بتلقائية عالية ولمسة إنسانية أثّرت في المشاهدين.

وتعتبر هذه الجائزة تتويجاً لمسار فني متألق للفنانة، التي رسّخت حضورها في الساحة الفنية المغربية بأدوار متنوعة ومؤثرة، وأثبتت مرة أخرى أنها من بين الأسماء النسائية التي تُعطي للفن المغربي وجهاً مشرقاً ومتجدداً.

ليلة نجوم السينما والتلفزيون، التي باتت موعداً سنوياً ينتظره عشاق الفن، شهدت حضوراً لافتاً لعدد من نجوم الشاشة وصنّاع الدراما، واحتفت بالإبداع المغربي في أبهى تجلياته، حيث كرّمت طاقات فنية أثبتت مكانتها في المشهد السمعي البصري الوطني .

21 أبريل، 2025 - 1:39 مساءً
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