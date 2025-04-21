فرح الفاسي تتوج بالنجمة الفضية كأفضل ممثلة لسنة 2025 عن دورها في “رحمة”
هبة بريس-إ.السملالي
تألقت الفنانة المغربية فرح الفاسي خلال النسخة السابعة من ليلة نجوم السينما والتلفزيون، حيث منحتها لجنة التحكيم النجمة الفضية تكريماً لأدائها في مسلسل “رحمة”، الذي لقي استحساناً واسعاً من الجمهور .
وقد جاء هذا التتويج تقديراً لتمكن فرح الفاسي من تجسيد شخصية “رحمة” بعمق وإحساس كبيرين، حيث أظهرت قدرتها على الغوص في تفاصيل الدور، ونقل معاناة الشخصية بتلقائية عالية ولمسة إنسانية أثّرت في المشاهدين.
وتعتبر هذه الجائزة تتويجاً لمسار فني متألق للفنانة، التي رسّخت حضورها في الساحة الفنية المغربية بأدوار متنوعة ومؤثرة، وأثبتت مرة أخرى أنها من بين الأسماء النسائية التي تُعطي للفن المغربي وجهاً مشرقاً ومتجدداً.
ليلة نجوم السينما والتلفزيون، التي باتت موعداً سنوياً ينتظره عشاق الفن، شهدت حضوراً لافتاً لعدد من نجوم الشاشة وصنّاع الدراما، واحتفت بالإبداع المغربي في أبهى تجلياته، حيث كرّمت طاقات فنية أثبتت مكانتها في المشهد السمعي البصري الوطني .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
التتويج مستحق والفرح فرحتنا كاملين كمغاربة.
فنانة شابة ولكن حضورها قوي ومؤثر.
فرح الفاسي تستاهل كل تكريم على المجهود اللي كتديرو فالأعمال ديالها.
فرح كتجمع بين البساطة والاحتراف، وهادشي كيبان فخدمتها.
فنانة كتخدم بصمت وباحترافية، والنجاح ديالها مستحق.
خاص الإعلام يزيد يسلط الضوء على فنانات بحال فرح.
فرح دائما كتعطي قيمة لأي دور كتجسدو، وعندها لمسة خاصة.
فرح من الفنانات اللي كيخليوك تحس بالواقع من خلال التمثيل ديالها.
تحية للجنة التحكيم اللي عرفات تختار بإنصاف.
مسلسل “رحمة” بين أن الفن المغربي كيقدر يوصل لقلوب الناس.
“رحمة” شخصية صعيبة ولكن هي لعباتها بكل احتراف.
ليلة نجوم السينما والتلفزيون ولات مناسبة مهمة فالخريطة الفنية.
كنتمناو نشوفوها فمزيد من الأعمال الناجحة فالمستقبل.
فرح الفاسي قدرت ترسخ اسمها وسط عمالقة الساحة الفنية.
جميل نشوفو فنانات مغربيات كيمثلو البلاد بهاد الشكل الراقي.
بصراحة، المسلسل كان فيه أداء رائع وفرح كانت فالمستوى.
هاد النوع ديال الجوائز كيشجع الفنانين على العطاء أكثر.
الجوائز ما كتجيش من فراغ، كتجي من تعب ومجهود متواصل.
التتويج ديالها دليل على أن الفن المغربي فيه طاقات كبيرة.
الأداء ديالها كيأثر فالمشاهد وكيخليه يعيش مع القصة.
اللي تابع المسلسل غادي يفهم علاش تستاهل النجمة الفضية.
دورها فـ “رحمة” كان مؤثر بزاف وخلا الناس يتعاطفو مع الشخصية.