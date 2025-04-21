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وفاة الفنان جمال محسن صاحب رائعة "الزين ما خلاه في الثلاثين"

وفاة الفنان جمال محسن صاحب رائعة “الزين ما خلاه في الثلاثين”

21 أبريل، 2025 - 12:22 مساءً
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هبة بريس

توفي صباح اليوم الاثنين، بمدينة طنجة الملحن والمطرب محسن جمال عن عمر ناهز 77 سنة بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى أسرته.

ويعد الراحل، الذي بدأ مساره الفني عام 1983، من جيل الرواد الذين بصموا على مسيرة فنية متميزة، من خلال أعمال لاقت ناجحا واسعا لدى الجمهور المغربي، وساهمت في إثراء رصيد الأغنية المغربية العصرية.

ومن بين أشهر أغانيه “الزين فالثلاثين”، و”أكيد أكيد”، و”سمع ليا نوصيك”، و”عيونك قالو لي”، و”يا الغادي فطريق مولاي عبد السلام”.

كما تعاون الراحل، خلال مسيرته الفنية، مع نخبة من كبار المطربين المغاربة، وعلى رأسهم عبد الوهاب الدكالي، وعبد الهادي بلخياط، ومحمد الحياني، ونعيمة سميح، ولطيفة رأفت، إضافة إلى عدد من الملحنين كعبد السلام عامر وعبد الرحيم السقاط.

وعرف الراحل بإتقانه للعزف على آلة العود وولعه الكبير بالطرب المغربي الأصيل.

21 أبريل، 2025 - 12:22 مساءً
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