أنس الباز يخوض مغامرة فنية جديدة – صور

هبة بريس

كشف الممثل المغربي أنس الباز عن انخراطه في تجربة سينمائية جديدة، من خلال بطولته لفيلم يحمل عنوان “الحي الميت”، من توقيع المخرج المغربي عزيز السالمي.

وشارك الباز متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” بمجموعة صور من كواليس التصوير، معبّراً عن سعادته الكبيرة بهذه المغامرة الفنية الجديدة.

وكتب في تعليق مرفق بالصور: “دور جديد وأساسي في فيلم جديد ومغامرة جديدة.. فخور وسعيد بمشاركتي في فيلم ‘الحي الميت’ من إخراج المبدع عزيز السالمي. كل يوم تصوير هو تجربة فريدة من نوعها، وسط طاقم رائع وأجواء استثنائية وطاقة إيجابية لا توصف”.

كما لم يفت الباز أن يوجّه شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الفني.