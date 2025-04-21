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أبوظبي تفتح ذراعيها لسحر القفطان المغربي

أبوظبي تفتح ذراعيها لسحر القفطان المغربي

21 أبريل، 2025 - 11:37 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

تتهيأ مدينة أبوظبي، لاستقبال واحدة من أرقى التظاهرات الفنية التي تحتفي بالتراث المغربي، من خلال مهرجان “Manoir du Caftan”يوم السبت المقبل الذي يُنظم تحت شعار “رحلة عبر زمن القفطان”.

هذا الحدث يشكل موعداً استثنائياً يجمع بين سحر الموضة وعمق الثقافة، ويستعرض القفطان المغربي كتحفة فنية تنطق بالأناقة والرقي. ويُنتظر أن يعرف المهرجان حضور أسماء لامعة من عالمي التصميم والفن، إلى جانب مشاركة فنية مميزة لكل من ديانا حداد ودوزي.

عروض القفطان ستكون بمثابة لوحة فنية حية تعكس ثراء الصناعة التقليدية المغربية، وتُبرز عبقرية المصممين الذين حافظوا على روح هذا الزي العريق، مع لمسات عصرية تنفتح على الأذواق العالمية.

ويطمح “Manoir du Caftan” إلى أن يكون منصة للتلاقح الثقافي، ومساحة يلتقي فيها الإبداع المغربي بالأعين العالمية، في تكريم مستحق للقفطان كرمز للجمال المتجذر في التاريخ .

21 أبريل، 2025 - 11:37 صباحًا
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