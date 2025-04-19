close button
"سكيزوفرين" يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء

“سكيزوفرين” يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء

19 أبريل، 2025 - 5:55 مساءً
49

هبة بريس-إ.السملالي

أحدث الفنان الكوميدي الساخر “رضوان أسرموح”، الشهير بلقب “سكيزوفرين”، موجة من الصدمة والتعاطف في أوساط جمهوره، بعد أن كشف عن إصابته بشلل نصفي في وجهه، من خلال مقطع فيديو مقتضب بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر “أسرموح” في الفيديو وهو يشير بأصابعه إلى الجهة اليسرى من وجهه، حيث ظهر أثر الشلل بوضوح، دون أن ينطق بكلمة، ما زاد من قلق متابعيه. لاحقاً، أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أصابني شلل نصفي في وجهي، والحمد لله على كل حال… دعواتكم”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث امتلأت التعليقات بكلمات الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، معبرين عن حزنهم مما ألمّ به، ومؤكدين انتظارهم لعودته القريبة إلى ساحة الكوميديا.

19 أبريل، 2025 - 5:55 مساءً
49

مقالات ذات صلة

بعد غيابها… روعة بيوتي تطمئن متابعيها وتطلب الدعاء

بعد غيابها… روعة بيوتي تطمئن متابعيها وتطلب الدعاء

2025-04-19 / 17:12
هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة بإسبانيا

هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة…

2025-04-19 / 14:50
معرض الكتاب الدولي

وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري ويكرم يحيى الفخراني في…

2025-04-18 / 22:52
إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

2025-04-18 / 17:51
هدى سعد تسدل الستار على مهرجان " الربيع الدامج " بتطوان

هدى سعد تسدل الستار على مهرجان ” الربيع الدامج…

2025-04-18 / 14:16
هند السداسي: "الحياة قبل السوشيال ميديا كانت أحسن"

هند السداسي: “الحياة قبل السوشيال ميديا كانت أحسن”

2025-04-18 / 12:51
انطلق فنيا من فيلم "الإرهاب والكباب".. من هو الفنان المصري الراحل سليمان عيد؟

انطلق فنيا من فيلم “الإرهاب والكباب”.. من هو الفنان…

2025-04-18 / 11:49
وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة

2025-04-18 / 09:15
الأيام الثقافية

الحسيمة تحتفي بالإبداع المتوسطي في الأيام الثقافية الفرنسية-المغربية

2025-04-18 / 00:01
رجاء بلمير ولطيفة رأفت

هل هناك أزمة خفية بين رجاء بلمير ولطيفة رأفت؟

2025-04-17 / 21:36

‫49 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى