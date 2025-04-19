“سكيزوفرين” يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء
هبة بريس-إ.السملالي
أحدث الفنان الكوميدي الساخر “رضوان أسرموح”، الشهير بلقب “سكيزوفرين”، موجة من الصدمة والتعاطف في أوساط جمهوره، بعد أن كشف عن إصابته بشلل نصفي في وجهه، من خلال مقطع فيديو مقتضب بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وظهر “أسرموح” في الفيديو وهو يشير بأصابعه إلى الجهة اليسرى من وجهه، حيث ظهر أثر الشلل بوضوح، دون أن ينطق بكلمة، ما زاد من قلق متابعيه. لاحقاً، أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أصابني شلل نصفي في وجهي، والحمد لله على كل حال… دعواتكم”.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث امتلأت التعليقات بكلمات الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، معبرين عن حزنهم مما ألمّ به، ومؤكدين انتظارهم لعودته القريبة إلى ساحة الكوميديا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
49 تعليقات
الإنسان خاصو ديما يشكر الصحة
دعواتنا له بالشفاء العاجل
جمهور كبير معاه فقلب المحنة
الشلل النصفي صعب ولكن الأمل كاين
مرض مفاجئ والله يصبّر أهله
كان الله في عونه
الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء
حتى الجمهور كيحس بالألم ديالو
كيستاهل وقفة تضامن من الجميع
سكيزوفرين فنان محبوب وتستاهل كل الخير
هذا وقت الرحمة والتآزر
الدعاء هو السلاح الوحيد دابا
الفنانين ما خاصهومش يبقاو وحدهم فالمرض
كيبقى فقلوب جمهوره اللي كيبغيه
رسالة مؤثرة لكل من كيتكبر بالصحة
المحنة غادي تمر بحول الله
الحياة تقلب فغمضة عين
أتمنا لك الشفاء العاجل .
للتوضيح إذا كنت بحاجة للمساعدة فأنا مستعد
المرض كيوحّد القلوب
الاهم اشفه شفاء، لايغادره سقما.
الله يكتب له الشفاء الكامل
الحياة فيها ابتلاءات ولكن الأمل باقي
لحظة صادمة لكل من كيعرفه
المحنة كتوريك شكون واقف معاك بصح
رسائل الحب والدعاء كتغمر السوشيال ميديا
الفنانين كيبقاو بشر قبل كل شي
الله يشفي جميع المرضى
الله يجعلها مغفرة للذنوب
هذا ابتلاء وربي أرحم به
الشلل النصفي صدمة ولكن كاين تعافي
يا ربي ارفع عليه البلاء
القلب معاه فكل لحظة
كنبغيوك وكنتمناو ترجع لينا بخير
راه الشفاء بيد الله
الدعم النفسي مهم بزاف دابا
نتمنى يرجع أقوى من قبل
الله يجعلها آخر الأحزان
حتى الفن كيوقف قدام المرض
الشلل ماشي نهاية، كاين أمل
الدعاء ديال الناس يقدر يدير المعجزة
ماشي سهل ولكن بالصبر غادي يتجاوز
حتى الفنان ما معصومش من الابتلاء
الله يقويه على المحنة
الله يصبر العائلة ديالو
الله يشافيه ويعافيه
خاصو دعم معنوي كبير دابا
الجمهور ما غاديش ينساك
خاص حملة تضامن واسعة معاه