“سكيزوفرين” يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء

هبة بريس-إ.السملالي

أحدث الفنان الكوميدي الساخر “رضوان أسرموح”، الشهير بلقب “سكيزوفرين”، موجة من الصدمة والتعاطف في أوساط جمهوره، بعد أن كشف عن إصابته بشلل نصفي في وجهه، من خلال مقطع فيديو مقتضب بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر “أسرموح” في الفيديو وهو يشير بأصابعه إلى الجهة اليسرى من وجهه، حيث ظهر أثر الشلل بوضوح، دون أن ينطق بكلمة، ما زاد من قلق متابعيه. لاحقاً، أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أصابني شلل نصفي في وجهي، والحمد لله على كل حال… دعواتكم”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث امتلأت التعليقات بكلمات الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، معبرين عن حزنهم مما ألمّ به، ومؤكدين انتظارهم لعودته القريبة إلى ساحة الكوميديا.