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أمين راضي
أمين راضي

أمين الراضي يفاجئ جمهوره بعرض مذهل ويكشف عن مشروع سينمائي جديد

20 أبريل، 2025 - 4:37 مساءً
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هبة بريس – فن

في أمسية فنية استثنائية، شهد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء السبت 19 أبريل 2025، عرضًا فكاهيًا مميزًا للفنان الكوميدي المغربي أمين الراضي بعنوان “الخبير-الكوميدي”.

تميز العرض بحضور جماهيري كبير وتفاعل استثنائي، حيث استقبل الجمهور الراضي بحفاوة بالغة. في لحظة لافتة، دخل الراضي إلى القاعة على متن دراجة نارية، مما أضفى طابعًا خاصًا على بداية العرض. تخللت الأمسية لحظات من التفاعل المباشر بين الفنان والجمهور، حيث نزل الراضي من المنصة وتبادل النكات والضحك مع الحاضرين، مما زاد من حماس الأجواء.

حضر العرض عدد من أفراد عائلة الراضي، بما في ذلك والدته وأصدقاؤه المقربون، مما أضفى طابعًا شخصيًا على الأمسية. في تصريحات خاصة لجريدة “هبة بريس”، أعرب أمين راضي عن سعادته الكبيرة بهذا التفاعل الجماهيري، قائلاً: “الإحساس جميل جدًا أن تكون أمام جمهور بهذه الحماسة، وحضور والدتي وأصدقائي كان له طابع خاص بالنسبة لي.”

وأضاف راضي في التصريح ذاته: “أنا الآن أستعد لمشروع سينمائي جديد، سيكون فيلمًا مميزًا يضيف إلى مسيرتي الفنية، وأتمنى أن يحظى بنفس التفاعل والحب من الجمهور الذي ألقاه اليوم.”

بهذا العرض، يواصل أمين الراضي تألقه في الساحة الفنية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الكوميديين في المغرب.

20 أبريل، 2025 - 4:37 مساءً
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