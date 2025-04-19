بعد غيابها… روعة بيوتي تطمئن متابعيها وتطلب الدعاء

هبة بريس-إ.السملالي

طمأنت صانعة المحتوى المغربية روعة بيوتي متابعيها حول حالتها الصحية، من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، عبّرت فيها عن امتنانها الكبير لكل من تواصل معها أو خصّها بدعوة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها.

وكتبت روعة: “شكراً من القلب لكل وحدة سولات، دعات، ولا غير فكّرات فيا… صراحة ماكانتش هادي فترة ساهلة عليا، ومازلت فواحد المرحلة شوية حساسة، كنحاول كل نهار نرجّع صحتي بشوية بشوية.”

كما عبّرت عن امتنانها العميق لعائلتها التي تحيطها برعاية واهتمام خاصين، قائلة: “الحمد لله، العائلة ديالي دايرين بيا وكيهتمّو بيا بزاف، حتى فالتفاصيل الصغيرة… الله يحفظهم ليا.”

وفي رسالتها، لم تُخفِ روعة إحساسها المستمر بالضعف، لكنها أكدت أن حالتها الصحية بدأت تتحسن بشكل تدريجي، مضيفة: “مازال كنحس براسي ضعيفة وماعنديش داك القوة، ولكن الفرق كبييير بين دابا وبين الأيام اللي دازت، وإن شاء الله القادم أحسن.”

واختتمت تدوينتها برسالة أمل وطلب للدعاء، جاء فيها: “شكراً ليكم بزاف… وما تنساونيش من الدعاء… والله يشافيني ويشافي جميع المرضى المسلمين.