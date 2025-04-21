سيام 2025.. “سنترال دانون” تلتزم من أجل تغذية مستدامة

هبة بريس

بمناسبة الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، تُجدد شركة سنترال دانون التزامها من أجل تغذية صحية، متاحة، ومسؤولة، من خلال مشاركة تجمع بين التأثير المحلي، والابتكار المستدام، والتعبئة المجتمعية.

رواق تفاعلي مستوحى من خطة Danone Impact Journey (DIJ)

حاضرة في قلب الجناح الوطني، تنظم “سنترال دانون” فضاءً تفاعليًا مبنيًا حول خطة “رحلة تأثير دانون” (Danone Impact Journey)، التي تُرتب التزاماتها ضمن ثلاث محاور رئيسية:

نتعاونو على الصحة: من أجل الصحة عبر التغذية، من خلال منتجات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية (كالحديد وفيتامين D)، وبرامج توعوية حول التغذية، انسجامًا مع مهمتها: “توفير الصحة عبر الغذاء لأكبر عدد من الناس”.

نتعاونو على الخير: من أجل الإدماج والتضامن، عبر برنامج “حليب بلادي” الذي يدعم 10,000 فلاح صغير في 9 جهات.

نتعاونو على البيئة: من أجل البيئة، من خلال تطبيق حلول ملموسة لتقليل البصمة الكربونية، مثل استعمال أجهزة التخمير البيولوجي (البايودايجستر).

وتعزز التجربة زوايا تفاعلية، وديكورًا ترفيهيًا بنظام الألعاب، ونداءات للمشاركة، مما يتيح للزوار التفاعل مع التزام دانون بشكل حي.

مشاركة تتماشى مع موضوع SIAM

تماشيًا مع موضوع SIAM لعام 2025 – “الماء، في صلب التنمية المستدامة” – تُبرز “سنترال دانون”:

تنظيم مائدة مستديرة علمية يوم 23 أبريل حول دور أجهزة التخمير البيولوجي في التحول الزراعي الدائري.

استخدام أول شاحنة مبردة كهربائية 100% في المغرب، طُورت بشراكة مع شركة Petit Forestier، لنقل منتجات دانون خلال فترة المعرض. ويجسد هذا الابتكار التزام المجموعة نحو اللوجستيك الأخضر والابتكار البيئي.

برنامج متنوع: مؤسساتي وجماهيري

خلال المعرض، تقدم “سنترال دانون”:

فعاليات مخصصة للشركاء المؤسساتيين، والفاعلين في قطاع الألبان، والطلبة والباحثين؛

أنشطة تعليمية وترفيهية موجهة للجمهور العريض والعائلات؛

جلسات تفاعلية حول التغذية، الصحة، والعادات الغذائية، يقدمها خبراء، انسجامًا مع التزامات الشركة.

التزام مُعترف به ومقاس

“سنترال دانون” حاصلة على شهادة B Corp، وهي علامة دولية مرموقة تعترف بالشركات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة.

ومن خلال مشاركتها في SIAM 2025، تجسد “سنترال دانون” إرادتها في المساهمة بشكل مستدام في توفير تغذية ذات جودة، متاحة للجميع، في احترام للإنسان، والبيئة، والمجالات الترابية.