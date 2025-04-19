الحوامض المغربية تدخل السوق الياباني
هبة بريس
أعلنت مؤسسة موروكو فودكس الخميس أن أول حاوية من الحوامض المغربية وصلت رسميا إلى اليابان، ما يعني ولوج المملكة لأحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع.
وأوضحت المؤسسة المكلفة بتعزيز ومراقبة الصادرات الفلاحية والبحرية بالمغرب في بيان أن هذا النجاح “يدل على تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية والخبرة المغربية المعترف بها دوليا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اليابان، التي تعتبر الزبون الثالث عشر للمغرب في مجال المنتجات الغذائية، تشتهر بقواعدها الصارمة، مسجلا أن “قبول الحوامض المغربية، لاسيما “الناضوركوت” ذي القيمة العالية، يدل على احترام أكثر المعايير الصحية صرامة، ويفتح الطريق أمام تنويع الأصناف المصدرة، وفقا لتفضيلات السوق”.
وبحسب البيان، قال المستورد الياباني يويتشي فوكودا “نرغب في تزايد الحوامض المغربية في اليابان، لأن اليابانيين يحبونها”، مبرزا الاهتمام المتزايد من طرف المستهلكين اليابانيين بالجودة المغربية.
وتعرف اليابان استهلاكا مرتفعا للفواكه الطازجة بحكم ثقافتها الغذائية المتمحورة حول الطراوة والموسمية، مما يجعلها سوقا رئيسية للحوامض المغربية.
من جهته، أكد كينتو تاكيغامي، وهو مسؤول عن المشتريات في شركة استيراد يابانية، أن “المغرب يتمتع بصورة إيجابية جدا لدى اليابانيين، ونتمنى للحوامض المغربية النجاح والنمو في اليابان”.
ولتعزيز هذا التقدم، ترافق بعثة اقتصادية من موروكو فودكس وفدا من المصدرين المغاربة إلى اليابان في أبريل.
وتهدف هذه المهمة إلى إقامة شراكات دائمة مع المستوردين وتعزيز مكانة العرض المغربي من خلال لقاءات “بي تي توبي” و زيارات إلى سوق طوكيو وحملة اتصالات مستهدفة.
من جانبه، قال مدير التطوير والترويج بموروكو فودكس، المهدي العلمي، “لقد رافقنا حوالي عشر شركات إلى طوكيو للترويج للحوامض المغربية في هذه السوق التي تعرف طلبا كبيرا على المنتجات المغربية”.
وأضاف أن “هذا التجاوب تجلى من خلال تواجد حوالي ثلاثين مشتريا، ونحن راضون جدا عن هذه المهمة”.
وبلغت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية نحو اليابان 18 ألف طن سنة 2023، بقيمة قدرها 14 مليار ين.
وبفضل إنتاجه المتواصل وتموقعه الجيد، يطمح المغرب لتعزيز حضوره في الأسواق ذات القيمة المضافة العالية.
ويهدف المصدرون المغاربة لتحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات على المديين المتوسط والبعيد، مرتكزين على هذا الانفتاح الاستراتيجيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
46 تعليقات
نجاح الحوامض المغربية في اليابان سيجذب المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي.
فلاحو المغرب سيستفيدون من هذه الفرصة الكبيرة لزيادة صادراتهم.
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دخول السوق الياباني سيكون له تأثير كبير على صادرات المغرب.
الحوامض المغربية تساهم في تعزيز صورة المغرب كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية.
تصدير الحوامض إلى اليابان يعتبر إشارة إيجابية للأسواق العالمية.
الحوامض المغربية تجد مكانها في أسواق كبيرة مثل اليابان.
جودة الحوامض المغربية تجعلها خيارًا مفضلًا في الأسواق العالمية.
الحوامض المغربية تبرهن على قدرة المنتجات المغربية على تلبية احتياجات الأسواق المتقدمة.
الحوامض المغربية تفتح أفقًا جديدًا لصادرات المغرب الزراعية.
تصدير الحوامض إلى اليابان يفتح أفقًا واسعًا للمنتجات الزراعية المغربية.
السوق الياباني يعد بداية لمزيد من النجاحات في أسواق أخرى.
الحوامض المغربية أصبحت تنافس أفضل المنتجات في العالم.
الحوامض المغربية ستكون من الخيارات المفضلة لدى المستهلكين اليابانيين.
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هذه الفرصة ستكون دافعًا لتطوير القطاع الفلاحي في المغرب.
هذه الخطوة تمنح المغرب فرصة للتوسع في أسواق آسيوية جديدة.
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الحوامض المغربية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني المغربي.
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