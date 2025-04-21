مكناس تستعد اليوم لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة
هبة بريس من مكناس
تشهد مدينة مكناس منذ أيام حركية غير مسبوقة مع العد التنازلي لانطلاق النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يفتتح أبوابه اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، وسط مشاركة واسعة من مهنيي القطاع الزراعي، ومنتجين محليين ودوليين، وضيوف من مختلف دول العالم.
و تزامنا مع ذلك، كثفت السلطات المحلية والجهات المنظمة جهودها لتأمين مختلف الجوانب اللوجيستيكية والتنظيمية، من أجل إنجاح هذا الموعد الفلاحي الأكبر على مستوى القارة.
وقد شهدت أروقة المعرض بالقطب الفلاحي استعدادات متواصلة طيلة الأيام الماضية، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجنحة، وتوزيع المساحات المخصصة للعارضين، فضلا عن وضع اللمسات الأخيرة على فضاءات الاستقبال والعروض.
ويتوقع أن يعرف المعرض هذه السنة حضور عدد قياسي من الزوار، بالنظر إلى تنوع الأنشطة والبرامج المقررة، والتي تشمل ندوات علمية ولقاءات مهنية وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الفلاحية.
ويحمل المعرض هذه السنة شعار “الماء في قلب التنمية المستدامة”، في انسجام مع التحديات المناخية والرهانات المرتبطة بالماء و الأمن الغذائي.
ومن المرتقب أن يسلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار الزراعي، من خلال مشاركة شركات ناشئة ومؤسسات بحث علمي، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في العالم القروي، في ظل تطلعات المغرب لتعزيز تموقعه كقوة فلاحية إقليمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
المعرض فرصة باش الفلاحين يتبادلو التجارب والمعرفة.
الزوار غادي يكتاشفو التنوع الكبير اللي كاين فالفلاحة المغربية.
الجهات المشاركة خاصها تبرز الحلول للزراعة المستدامة.
المعرض كيخلي المدينة حيّة وكيعطي طاقة إيجابية.
خص المسؤولين يواكبو هاد التطورات ويدعمو الفلاح المغربي.
التكنولوجيا الحديثة كتلعب دور كبير فالفلاحة دابا.
كاين أمل كبير فالفلاحة باش تقاد الوضع ديال البطالة.
المعرض ماشي غير عرض ديال المنتجات، بل هو تبادل ديال الخبرات.
نتمنى المعرض يكون مفتوح للعموم باش الكل يستافد.
الناس كيتسناو المعرض كل عام، فيه فائدة كبيرة.
غادي تكون ندوات مهمة ومفيدة للفلاحين الصغار.
غادي يكون رواج كبير فالفنادق والمطاعم والأسواق.
كنتمناو يكون التنظيم فالمستوى ويشرف المدينة.
كنتمناو يتناقشو حتى مشاكل الفلاحين فالبوادي.
مكناس تستاهل بحال هاد التظاهرات الدولية.
فرصة للشباب باش يكتاشفو آليات وتقنيات فلاحية جديدة.
المعرض كيدعم الاقتصاد المحلي وكينعش السياحة.
المنتجات المغربية خاصها تاخد بلاصتها فالسوق العالمي.
الله يوفق الجميع وتنتمناو النجاح للمعرض والعارضين.
مكناس غادي تولي قبلة للفلاحة من جميع أنحاء العالم.
كاين تطور كبير فالمجال الفلاحي وهاد الحدث كيعكسو.
حضور الشركات العالمية كيعني أن المغرب غادي فالاتجاه الصحيح.
الفلاحة ركيزة مهمة فاقتصاد البلاد وخصها اهتمام دائم.