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مكناس تستعد اليوم لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

مكناس تستعد اليوم لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

21 أبريل، 2025 - 9:34 صباحًا
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هبة بريس من مكناس

تشهد مدينة مكناس منذ أيام حركية غير مسبوقة مع العد التنازلي لانطلاق النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يفتتح أبوابه اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، وسط مشاركة واسعة من مهنيي القطاع الزراعي، ومنتجين محليين ودوليين، وضيوف من مختلف دول العالم.

و تزامنا مع ذلك، كثفت السلطات المحلية والجهات المنظمة جهودها لتأمين مختلف الجوانب اللوجيستيكية والتنظيمية، من أجل إنجاح هذا الموعد الفلاحي الأكبر على مستوى القارة.

وقد شهدت أروقة المعرض بالقطب الفلاحي استعدادات متواصلة طيلة الأيام الماضية، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجنحة، وتوزيع المساحات المخصصة للعارضين، فضلا عن وضع اللمسات الأخيرة على فضاءات الاستقبال والعروض.

ويتوقع أن يعرف المعرض هذه السنة حضور عدد قياسي من الزوار، بالنظر إلى تنوع الأنشطة والبرامج المقررة، والتي تشمل ندوات علمية ولقاءات مهنية وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الفلاحية.

ويحمل المعرض هذه السنة شعار “الماء في قلب التنمية المستدامة”، في انسجام مع التحديات المناخية والرهانات المرتبطة بالماء و الأمن الغذائي.

ومن المرتقب أن يسلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار الزراعي، من خلال مشاركة شركات ناشئة ومؤسسات بحث علمي، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في العالم القروي، في ظل تطلعات المغرب لتعزيز تموقعه كقوة فلاحية إقليمية.

21 أبريل، 2025 - 9:34 صباحًا
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