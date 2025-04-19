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سد "خنك كرو" بإقليم فكيك
سد "خنك كرو" بإقليم فكيك

نسبة تقدم أشغال بناء سد “خنك كرو” بإقليم فكيك تصل إلى 49%

19 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
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هبة بريس

تتقدم أشغال بناء سد “خنك كرو” بإقليم فكيك بوتيرة متسارعة، في أفق تسليمه قبل الموعد المحدد، ليُصبح عند اكتماله خامس أكبر سد في المملكة المغربية.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 49%، بينما تُقدر السعة التخزينية للسد بحوالي مليار و70 مليون متر مكعب، ما سيمكنه من تعزيز تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى توفير مياه السقي، وتحقيق الأمن المائي للمنطقة.

ومن المرتقب أن تنتهي الأشغال بشكل نهائي مع بداية يوليوز 2026، أي سنة قبل الموعد الأصلي المقرر في 2027، وذلك بفضل تسريع وتيرة العمل من طرف كفاءات مغربية ومقاولات وطنية 100%.

وتبلغ كلفة المشروع حوالي 1200 مليون درهم، ويهدف أيضًا إلى سقي الأراضي الفلاحية، والوقاية من الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز الفرشات المائية الجوفية عبر التطعيم الاصطناعي.

19 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
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تعليق واحد

  1. زرت المنطقه وعندي اليقين ستصبح من أجمل المناطق فلاحيا وأظن سياحيا. تحية لأهل الشرق

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