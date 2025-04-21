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انتخاب محمد الفيلالي رئيسا جديدا للهيئة المغربية لغرف التداول

انتخاب محمد الفيلالي رئيسا جديدا للهيئة المغربية لغرف التداول

21 أبريل، 2025 - 10:45 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الجمعية المغربية لغرف التداول (AMSM) جمعها العام الانتخابي بحر هذا الأسبوع حيث تم انتخاب محمد الفيلالي، المسؤول عن أسواق رؤوس الأموال بالمغرب لدى “التجاري وفا بنك”، بالإجماع رئيسا لمجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة، تم تشكيل مكتب تنفيذي جديد يتكون من عدد من الأعضاء من ضمنهم ليلى بنشمسي المديرة العامة لـ BMCE كابيتال ماركتس، و أيمن شطيبي مدير أسواق رؤوس الأموال لدى “سوسيتيه جنرال المغرب”.

كما يضم المكتب فردوس الطاهري مديرة قطب أسواق رؤوس الأموال لدى “القرض الفلاحي للمغرب”، و رضا مكي برادة مدير غرفة الأسواق لدى “البنك الشعبي المركزي”.

و في هذا الصدد، صرح محمد الفيلالي عقب انتخابه إن “هذا الانتخاب شرف كبير ومسؤولية عظيمة بالنسبة لي، و أشكر أعضاء الجمعية على ثقتهم، وأحيي من سبقوني على ما حققوه من تقدم”.

و أضاف الرئيس الجديد ل AMSM: “تستعد أسواق رؤوس الأموال بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من التطور، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديات التحديث والاستدامة والرقمنة، وفي هذا السياق، سيكون لـ AMSM دور استراتيجي لمواكبة هذه التحولات والمساهمة الفعلية في بناء منظومة مالية قوية وشفافة وفعالة، و ستكون أولويتنا مواصلة جهود الهيكلة، والرفع من معايير المهنة، وتعزيز مساهمة غرف الأسواق في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

21 أبريل، 2025 - 10:45 صباحًا
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