انتخاب محمد الفيلالي رئيسا جديدا للهيئة المغربية لغرف التداول
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الجمعية المغربية لغرف التداول (AMSM) جمعها العام الانتخابي بحر هذا الأسبوع حيث تم انتخاب محمد الفيلالي، المسؤول عن أسواق رؤوس الأموال بالمغرب لدى “التجاري وفا بنك”، بالإجماع رئيسا لمجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، تم تشكيل مكتب تنفيذي جديد يتكون من عدد من الأعضاء من ضمنهم ليلى بنشمسي المديرة العامة لـ BMCE كابيتال ماركتس، و أيمن شطيبي مدير أسواق رؤوس الأموال لدى “سوسيتيه جنرال المغرب”.
كما يضم المكتب فردوس الطاهري مديرة قطب أسواق رؤوس الأموال لدى “القرض الفلاحي للمغرب”، و رضا مكي برادة مدير غرفة الأسواق لدى “البنك الشعبي المركزي”.
و في هذا الصدد، صرح محمد الفيلالي عقب انتخابه إن “هذا الانتخاب شرف كبير ومسؤولية عظيمة بالنسبة لي، و أشكر أعضاء الجمعية على ثقتهم، وأحيي من سبقوني على ما حققوه من تقدم”.
و أضاف الرئيس الجديد ل AMSM: “تستعد أسواق رؤوس الأموال بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من التطور، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديات التحديث والاستدامة والرقمنة، وفي هذا السياق، سيكون لـ AMSM دور استراتيجي لمواكبة هذه التحولات والمساهمة الفعلية في بناء منظومة مالية قوية وشفافة وفعالة، و ستكون أولويتنا مواصلة جهود الهيكلة، والرفع من معايير المهنة، وتعزيز مساهمة غرف الأسواق في التنمية الاقتصادية للبلاد”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
خاصو يكون قريب من الناس اللي خدامين فالمجال.
بداية جديدة كنتمناو تكون فالخير على الجميع.
القطاع محتاج إصلاحات حقيقية وتنظيم محكم.
نتمنّاو تكون عندو رؤية واضحة للنهوض بالقطاع.
الله يسهل عليه فالمهمة الجديدة ويكون عند حسن الظن.
نتمنّاو يسمع لمطالب المتداولين ويخدم عليهم.
إن شاء الله يحقق تغيير إيجابي فغرف التداول.
الهيئة خاصها ناس عندهم دراية وخبرة فالميدان.
المسؤولية كبيرة وكتطلب الكفاءة والشفافية.
المهم هو يخدم الصالح العام ماشي المصالح الشخصية.
الله يوفقه فهاد المهمة الجديدة ويجيب نتائج مزيانة.