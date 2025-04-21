اللجنة المنظمة تحدد سعر تذاكر الدخول للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

هبة بريس من مكناس

أعلنت إدارة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس عن تحديد أسعار تذاكر الدخول للنسخة السابعة عشرة، التي تنطلق فعالياتها بداية من يومه الاثنين.

و حددت اللجنة المنظمة سعر الولوج للمعرض هذا العام في 40 درهما للزوار البالغين و 10 دراهم للأطفال، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية الولوج وضمان انسيابية حركة الزوار داخل فضاءات المعرض، الذي يعد من أكبر التظاهرات الفلاحية على مستوى القارة الإفريقية و العالم.

وقد خصصت الجهة المنظمة مجموعة من الشبابيك بمداخل الموقع المخصص للمعرض، من أجل تسهيل اقتناء التذاكر، إضافة إلى تعبئة فرق خاصة بتنظيم وتأطير عمليات الدخول، فضلا على إطلاق عملية البيع إلكترونيا من خلال موقع المعرض حرصا على توفير تجربة سلسة وآمنة للزوار.

كما تم اتخاذ إجراءات موازية لضمان سلاسة التنقل داخل أروقة المعرض، التي تمتد على مساحات واسعة وتضم أقطابا متنوعة من بينها قطب الجهات، وقطب المؤسسات، وقطب المنتوجات المحلية.