اللجنة المنظمة تحدد سعر تذاكر الدخول للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس
هبة بريس من مكناس
أعلنت إدارة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس عن تحديد أسعار تذاكر الدخول للنسخة السابعة عشرة، التي تنطلق فعالياتها بداية من يومه الاثنين.
و حددت اللجنة المنظمة سعر الولوج للمعرض هذا العام في 40 درهما للزوار البالغين و 10 دراهم للأطفال، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية الولوج وضمان انسيابية حركة الزوار داخل فضاءات المعرض، الذي يعد من أكبر التظاهرات الفلاحية على مستوى القارة الإفريقية و العالم.
وقد خصصت الجهة المنظمة مجموعة من الشبابيك بمداخل الموقع المخصص للمعرض، من أجل تسهيل اقتناء التذاكر، إضافة إلى تعبئة فرق خاصة بتنظيم وتأطير عمليات الدخول، فضلا على إطلاق عملية البيع إلكترونيا من خلال موقع المعرض حرصا على توفير تجربة سلسة وآمنة للزوار.
كما تم اتخاذ إجراءات موازية لضمان سلاسة التنقل داخل أروقة المعرض، التي تمتد على مساحات واسعة وتضم أقطابا متنوعة من بينها قطب الجهات، وقطب المؤسسات، وقطب المنتوجات المحلية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
القطاعات المتنوعة فالمعرض كتعطي قيمة مضافة للزيارة.
مزيان أنهم دارو البيع الإلكتروني باش يتفادو الزحام.
المعرض كيعطي دفعة قوية للاقتصاد القروي والفلاحي.
ياريت تكون خدمات النقل متوفرة باش الناس يتنقلو بسهولة.
هاد النوع من المعارض كيهم بزاف ناس من مختلف المجالات.
كاين فرص كبيرة للتواصل بين الفلاحين والمستثمرين.
تنظيم الدخول غادي يعاون فخلق سلاسة كبيرة وسط المعرض.
المعرض فرصة زوينة باش نشجعو المنتوجات المحلية.
حتى الأطفال عندهم فرصة يكتاشفو الفلاحة بثمن رمزي.
نتمنّاو تكون الزيارة ممتعة ومفيدة للناس كاملين.
40 درهم للراشدين ماشي غالي حيث التجربة كاتكون مميزة.
المعرض الدولي للفلاحة ديما كيجلب عدد كبير من الزوار وخصو تنظيم محكم.
الثمن معقول مقارنة مع التنظيم والبنية التحتية لي كيتم توفيرها.
الثمن مناسب مقارنة بحجم المعرض والخدمات لي كيتقدم.
المعرض كيعكس تطور الفلاحة فالمغرب والاهتمام الكبير بها.
رغم الصيت العالمي لهدا المعرض وتربع مكناس على الفلاحة في المغرب بل وعلى الصعيد الافريقي الا انها لا تملك سوق الخضر والفواكه يليق بمكانتها…هل يلتفت القائمون على الشأن المحلي بتدشين سوق ممتاز نفتخر به ام من حظ هده المدينة ان تبقي على السوق القديم حيث الفوضة الاوساخ والمشاحنات اليومية والتشرميل