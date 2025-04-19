السدود المغربية تستقبل حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه في أقل من شهرين
هبة بريس
شهد المخزون المائي بالمغرب تحسنًا كبيرًا خلال أقل من شهرين فقط، حيث انتقلت الكميات المخزنة من 4.68 مليار متر مكعب في بداية مارس الماضي إلى 6.67 مليار متر مكعب في 17 أبريل 2025. هذا يعني أن المملكة استفادت من حوالي 1.98 مليار متر مكعب من المياه خلال هذه الفترة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة ملء السدود بشكل واضح.
ويستهلك المغرب سنويًا حوالي مليار متر مكعب من مياه الشرب القادمة من السدود، إضافة إلى ما بين 500 و700 مليون متر مكعب من المياه الجوفية أو عبر تحلية مياه البحر. وتقدّر كمية استهلاك مياه الشرب في المغرب سنويًا بين 1.5 و1.7 مليار متر مكعب.
وعلى مستوى الأحواض المائية، برز حوض سبو كأكثر الأحواض من حيث المخزون المائي، حيث ارتفع منسوبه بـ922.12 مليون متر مكعب. يليه حوض اللوكوس الذي سجل ارتفاعًا بـ328 مليون متر مكعب، ثم حوض أم الربيع بـ315.41 مليون متر مكعب.
سجل حوض أبي رقراق زيادة بـ248.05 مليون متر مكعب. كما سجل حوض سوس-ماسة ارتفاعًا بـ48.88 مليون متر مكعب، وحوض كير-زيز-غريس بـ41.54 مليون متر مكعب.
كما سجل حوض تانسيفت ارتفاعًا بـ13.02 مليون متر مكعب، في حين لم يتجاوز ارتفاع منسوب حوض ملوية 6.49 مليون متر مكعب.
وتُظهر هذه الأرقام تفاوتًا في وفرة المياه بين مختلف مناطق المغرب، حيث استفادت بعض الأحواض أكثر من غيرها من التساقطات أو مصادر المياه الأخرى، وتتواصل الجهود من أجل حسن تدبير الموارد المائية المتوفرة وضمان استدامتها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
42 تعليقات
الدولة خاصها تحفز البحث العلمي فمجال الماء
خاص تنمية المناطق المجاورة للأحواض
الفلاحين خاصهم ينضمو استعمال الماء
حوض اللوكوس كذلك دار دور كبير
خاص مشاريع لتحسين التخزين فالمستقبل
الجفاف مازال كاين ولكن كاينة بوادر الانفراج
تحسن المخزون المائي خبر يفرح القلب
شرب الماء النقي خاصو يبقى أولوية
المدن الكبرى خاصها تكون رائدة فإعادة استعمال المياه
خاصنا نحافظو على هاد النعمة
الوعي بأهمية الماء خاصو يزيد
الأحواض الكبرى ساهمات بزاف فرفع المنسوب
الوضع تحسن ولكن خاص التتبع المستمر
تزايد السكان كيطلب تخطيط دقيق
التطور فالمخزون يعطي أمل للناس
المغرب خاصو يتحكم مزيان فالمياه الجوفية
تحلية المياه مازالت ضرورية خصوصا فبعض الجهات
الماء عنصر حيوي فالأمن القومي
خاص استراتيجيات طويلة الأمد لتدبير الماء
خاص استثمار فالفلاحة المستدامة اللي كتستهلك ماء أقل
الفلاحة غادي تستافد من هاد الوفرة
حوض سبو دايمًا هو الأول فالمخزون
المغرب خاصو يبقى يطور تقنيات الاقتصاد في الماء
منسوب السدود كيتحسن ولكن خاص صيانة البنية التحتية
خاص دعم القرى اللي كتعيش فندرة الماء
خاص محاربة التبذير فالماء
ما خاصناش ننسى أن الصيف جاي والتحدي كبير
أخيرًا بدات تبان بوادر الخير فالمخزون المائي
الماء كنز وثروة ما خاصهاش تضيع
الحمد لله الأمطار الأخيرة جابت نتيجة
خاص وقف الحفر العشوائي للآبار
حوض أم الربيع كيعرف تحسن مهم
خاص برامج تحسيسية فالإعلام على ندرة الماء
خاص مراجعة سياسة توزيع المياه
مشاريع تحلية البحر لازم تتوسع أكثر
خاص نحمدو الله على الأمطار ديال مارس وأبريل
هاد الأرقام مشجعة ولكن خاص الحذر
خاص الدولة تكمل فمشاريع السدود وتحليّة الماء
خاصنا نوجدو حلول دائمة ماشي موسمية
السدود بدات تعمر وهذا مؤشر إيجابي
خاص توازن بين استهلاك الشرب والفلاحة