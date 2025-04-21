بعد اختيارها كضيفة شرف.. فرنسا تحضر بوفد ضخم و هام في “سيام مكناس”
هبة بريس من مكناس
في إطار تعزيز الشراكة الزراعية بين المغرب وفرنسا، يشارك وفد من معرض الزراعة الدولي بباريس (SIA) في النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، المنعقدة في مكناس من 21 إلى 27 أبريل 2025.
و تأتي هذه المشاركة استكمالا للتعاون الوثيق الذي بدأ خلال النسخة السابقة من معرض باريس، حيث كان المغرب ضيف الشرف.
و يترأس الوفد الفرنسي جيروم ديسبي، رئيس معرض SIA، حيث سيشارك في لقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون بين المعرضين وتحويلهما إلى منصات للتبادل والابتكار في المجال الزراعي.
و ستركز النقاشات بين الطرفين على مواضيع مثل إدارة الموارد المائية، التحسين الوراثي للنباتات والحيوانات، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، مع تبادل الخبرات بين الجانبين.
و في هذا الصدد، أكد جيروم ديسبي على أهمية توحيد الجهود بين المغرب وفرنسا، باعتبارهما فاعلين رئيسيين في القطاع الزراعي، لمواجهة التحديات المناخية وتطوير نماذج زراعية أكثر استدامة ومرونة.
و أشار المسؤول الفرنسي إلى أن هذه الشراكة تعكس البعد الدولي للمعرض، المبني على قيم الانفتاح والتضامن والتعاون.
كما سيشهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس هذه السنة حضورا مؤسساتيا واستثماريا فرنسيا قويا، يجسد رغبة فرنسا في تعزيز شراكاتها مع المغرب في القطاع الفلاحي.
وستكون وكالة “بيزنس فرانس” حاضرة بشكل فعال لتأطير مشاركة الشركات الفرنسية وتمكينها من عرض خبراتها وتوسيع آفاقها التجارية داخل السوق المغربية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و قبل شهرين تقريبا تم اختيار المغرب ك”ضيف شرف” لأول مرة في تاريخ المعرض الدولي للفلاحة بفرنسا، و الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
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13 تعليقات
نتمنّاو تكون استفادة حقيقية للفلاح الصغير من هاد التعاون.
خاصنا نستغلو هاد الفرص باش نحسنو من الإنتاج وجودته.
الفلاحة قطاع مهم بزاف وخاصو الدعم والتطوير.
التعاون مع فرنسا غادي يفتح آفاق جديدة فمجال الابتكار الفلاحي.
مشاركة فرنسا كتعني أن المعرض الدولي للفلاحة ولى عندو قيمة كبيرة.
مزيان يكون تعاون بحال هكا بين المغرب وفرنسا فالمجال الفلاحي.
هاد النوع ديال الشراكات كيعاون الفلاحين المغاربة يتطورو.
المغرب ولى لاعب مهم فالميادين الفلاحية على الصعيد الإفريقي والدولي.
المعرض فرصة زوينة باش يتبادلو الخبرات بين الدول.
برافو على تنظيم النسخة 17، التنظيم باين عليه احترافي.
نتمنّاو تكون شراكة مربحة للطرفين وماشي غير كلام فالكلام.
المعرض ماشي غير للفرجة، راه فرصة للاستثمار وتطوير القطاع.
وجود مسؤولين كبار فالمعرض كيأكد على أهمية الحدث.