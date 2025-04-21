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بعد اختيارها كضيفة شرف.. فرنسا تحضر بوفد ضخم و هام في "سيام مكناس"

بعد اختيارها كضيفة شرف.. فرنسا تحضر بوفد ضخم و هام في “سيام مكناس”

21 أبريل، 2025 - 12:00 مساءً
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هبة بريس من مكناس 

في إطار تعزيز الشراكة الزراعية بين المغرب وفرنسا، يشارك وفد من معرض الزراعة الدولي بباريس (SIA) في النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، المنعقدة في مكناس من 21 إلى 27 أبريل 2025.

و تأتي هذه المشاركة استكمالا للتعاون الوثيق الذي بدأ خلال النسخة السابقة من معرض باريس، حيث كان المغرب ضيف الشرف.

و يترأس الوفد الفرنسي جيروم ديسبي، رئيس معرض SIA، حيث سيشارك في لقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون بين المعرضين وتحويلهما إلى منصات للتبادل والابتكار في المجال الزراعي.

و ستركز النقاشات بين الطرفين على مواضيع مثل إدارة الموارد المائية، التحسين الوراثي للنباتات والحيوانات، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، مع تبادل الخبرات بين الجانبين.

و في هذا الصدد، أكد جيروم ديسبي على أهمية توحيد الجهود بين المغرب وفرنسا، باعتبارهما فاعلين رئيسيين في القطاع الزراعي، لمواجهة التحديات المناخية وتطوير نماذج زراعية أكثر استدامة ومرونة.

و أشار المسؤول الفرنسي إلى أن هذه الشراكة تعكس البعد الدولي للمعرض، المبني على قيم الانفتاح والتضامن والتعاون.

كما سيشهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس هذه السنة حضورا مؤسساتيا واستثماريا فرنسيا قويا، يجسد رغبة فرنسا في تعزيز شراكاتها مع المغرب في القطاع الفلاحي.

وستكون وكالة “بيزنس فرانس” حاضرة بشكل فعال لتأطير مشاركة الشركات الفرنسية وتمكينها من عرض خبراتها وتوسيع آفاقها التجارية داخل السوق المغربية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و قبل شهرين تقريبا تم اختيار المغرب ك”ضيف شرف” لأول مرة في تاريخ المعرض الدولي للفلاحة بفرنسا، و الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.

*الصورة من الأرشيف

21 أبريل، 2025 - 12:00 مساءً
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