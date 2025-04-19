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جثة رجل
جثة رجل

أزرو.. العثور على جثة رجل تسعيني داخل منزله في ظروف غامضة

19 أبريل، 2025 - 11:55 مساءً
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هبة بريس- مكتب فاس

شهدت مدينة أزرو، يوم أمس الجمعة 18 أبريل الجاري، حالة استنفار أمني بعد العثور على جثة رجل مسن داخل منزله الكائن بزنقة 11 في حي تيزي مولاي الحسن، وسط ظروف يكتنفها الغموض.

الجيران لاحظوا في وقت متأخر من ليلة الخميس، أن صاحب المنزل، البالغ من العمر 90 سنة (من مواليد سنة 1935)، كان في وضعية مريبة، ما دفعهم إلى الشك في تعرضه لمكروه، خاصة مع انقطاع التواصل معه.

على إثر ذلك، تدخلت السلطات الأمنية، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية والوقاية المدنية، حيث تم اقتحام المنزل ليُعثر على الهالك جثة هامدة، دون مؤشرات واضحة عن سبب الوفاة.

وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة بأزرو، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي 20 غشت، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وفك لغز هذه الحادثة التي أثارت الكثير من التساؤلات بالمنطقة.

19 أبريل، 2025 - 11:55 مساءً
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