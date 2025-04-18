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المحكمة الابتدائية بإنزكان
المحكمة الابتدائية بإنزكان

النيابة العامة بابتدائية إنزكان تطيح ب”نصاب” محترف في محيط المحكمة

18 أبريل، 2025 - 9:04 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في إطار تجربة فريدة تشهدها المحكمة الابتدائية بإنزكان منذ أربع سنوات، والتي أسفرت عن زج عدد من الوسطاء وسماسرة المحاكم في السجن، تمكنت النيابة العامة من الإطاحة بنصاب محترف كان يتجول بمحيط المحكمة ويستهدف المتقاضين بوهم “الوساطة القضائية”.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري، بأمر من وكيل الملك بابتدائية إنزكان، بعد أيام من رصد تحركاته المشبوهة، حيث كان يوهم الضحايا بقدرته على التدخل لفائدة موقوفين مقابل مبالغ مالية، مدعيًا علاقته بمسؤولي النيابة العامة والشرطة القضائية.

انكشفت أنشطة النصاب بعد تقدم أحد الضحايا بشكاية مرفوقة بتسجيلات صوتية توثق مطالبه المالية ووعوده الزائفة بالتدخل، وأعطى وكيل الملك تعليماته لفتح تحقيق عاجل، تم خلاله الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المحكمة، والتي أظهرت تردد المعني بالأمر اليومي على المكان.

كما جرى الاستماع إلى تسجيلات إضافية تؤكد تورطه، ليتم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.

وتؤكد هذه الواقعة استمرار النيابة العامة بإنزكان في نهج سياسة حازمة ضد سماسرة المحاكم، ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية مرتفقي العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

18 أبريل، 2025 - 9:04 مساءً
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تعليق واحد

  1. ولكن من يحاسب الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش سنة ٢٠١٥ تم أحيل على التقاعد مؤخرا يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

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