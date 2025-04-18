النيابة العامة بابتدائية إنزكان تطيح ب”نصاب” محترف في محيط المحكمة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في إطار تجربة فريدة تشهدها المحكمة الابتدائية بإنزكان منذ أربع سنوات، والتي أسفرت عن زج عدد من الوسطاء وسماسرة المحاكم في السجن، تمكنت النيابة العامة من الإطاحة بنصاب محترف كان يتجول بمحيط المحكمة ويستهدف المتقاضين بوهم “الوساطة القضائية”.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري، بأمر من وكيل الملك بابتدائية إنزكان، بعد أيام من رصد تحركاته المشبوهة، حيث كان يوهم الضحايا بقدرته على التدخل لفائدة موقوفين مقابل مبالغ مالية، مدعيًا علاقته بمسؤولي النيابة العامة والشرطة القضائية.

انكشفت أنشطة النصاب بعد تقدم أحد الضحايا بشكاية مرفوقة بتسجيلات صوتية توثق مطالبه المالية ووعوده الزائفة بالتدخل، وأعطى وكيل الملك تعليماته لفتح تحقيق عاجل، تم خلاله الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المحكمة، والتي أظهرت تردد المعني بالأمر اليومي على المكان.

كما جرى الاستماع إلى تسجيلات إضافية تؤكد تورطه، ليتم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.

وتؤكد هذه الواقعة استمرار النيابة العامة بإنزكان في نهج سياسة حازمة ضد سماسرة المحاكم، ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية مرتفقي العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.