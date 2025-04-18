مراكش.. إدانة المعتدية على التلميذة سلمى

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكماً يقضي بـ9 أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق المسماة غ ا، بعد متابعتها في حالة اعتقال.

ووفق منطوق الحكم، فقد توبعت المعنية بالأمر من طرف النيابة العامة من أجل:

بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، وارتكاب عنف نفسي في حق امرأة.

وقد قضت المحكمة كذلك في الدعوى المدنية التابعة بـتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، بعدما ثبت لديها تورط المتهمة في الوقائع المنسوبة إليها.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، لما لها من أثر بالغ على الضحايا، خاصة في السياقات الاجتماعية والمهنية الحساسة.