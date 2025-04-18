close button
المحكمة الابتدائية بمراكش
المحكمة الابتدائية بمراكش

مراكش.. إدانة المعتدية على التلميذة سلمى

18 أبريل، 2025 - 7:04 مساءً
50

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكماً يقضي بـ9 أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق المسماة غ ا، بعد متابعتها في حالة اعتقال.

ووفق منطوق الحكم، فقد توبعت المعنية بالأمر من طرف النيابة العامة من أجل:

بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، وارتكاب عنف نفسي في حق امرأة.

وقد قضت المحكمة كذلك في الدعوى المدنية التابعة بـتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، بعدما ثبت لديها تورط المتهمة في الوقائع المنسوبة إليها.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، لما لها من أثر بالغ على الضحايا، خاصة في السياقات الاجتماعية والمهنية الحساسة.

18 أبريل، 2025 - 7:04 مساءً
50

مقالات ذات صلة

مراكش.. درك أولاد حسون يستمع لحقوقي على خلفية شكايتين بالتشهير

مراكش.. درك أولاد حسون يستمع لحقوقي على خلفية شكايتين…

2025-04-19 / 14:04
فتح الحدود أم فخ إلكتروني؟ شائعة “بدون تأشيرة” تخلط أوراق الشمال

فتح الحدود أم فخ إلكتروني؟ شائعة “بدون تأشيرة” تخلط…

2025-04-19 / 13:24
الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

الرباط.. 10 سنوات سجنا لمغتصب فتاة قاصر

2025-04-19 / 11:41
أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات عالمية

أمن أكادير يعزز مراقبة شوارعه بـ2000 كاميرا إستعدادا لتظاهرات…

2025-04-19 / 10:51
بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة "فاس للتهيئة" تلغي مشروع إنجاز نفقين بطريق إيموزار وصفرو

بعد إعلان سابق أثار آمال الساكنة.. شركة “فاس للتهيئة”…

2025-04-19 / 10:12
الطقس

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2025-04-19 / 09:10
الدرك الملكي

الدرك الملكي يُطيح بعصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد…

2025-04-19 / 00:42
توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

توقيف مروج مخدرات قرب مؤسسة تعليمية بضواحي تطوان

2025-04-19 / 00:06
نبيلة منيب

نبيلة منيبب.. هل يُعقل مطالبة أسرة عاشت في 500…

2025-04-18 / 23:40
أحمد البواري

بواري يضع حد للجدل: “الفلاحة التصديرية تستهلك 5% فقط…

2025-04-18 / 23:31

‫50 تعليقات

  29. الف تحية للقضاء ولا كن بشرط اذا نفدت المعتدية على سلمى تفاصيل الحكم مع الاعتبار لها .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى