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مراكش.. إيقاف 9 أشخاص داخل شقة مخصصة للدعارة

مراكش.. إيقاف 9 أشخاص داخل شقة مخصصة للدعارة

19 أبريل، 2025 - 9:25 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة 10 المحاميد ليلة امس الجمعة من مداهمة شقة مخصصة للدعارة بشارع البوغاز بمنطقة سعادة 1, و ايقاف 9 اشخاص متلبسين بممارسة الدعارة.

العملية الامنية تمت بعد توصل عناصر الدائرة 10 بمعلومات دقيقة تتعلق باستغلال الشقة في أنشطة مشبوهة، وممارسة الدعارة، حيث تم ضبط أربع نساء رفقة خمسة رجال داخل الشقة في حالة تلبس.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من العوازل الطبية، وهو ما يدعم بقوة فرضية استخدام المكان بشكل اعتيادي في هذه الأنشطة غير القانونية.

وتم اقتياد الجميع صوب مقر الدائرة من اجل تحرير محاضر الايقاف والاستماع، وكذلك تعميق البحث، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام النيابة العامة.

19 أبريل، 2025 - 9:25 صباحًا
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