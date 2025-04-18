مكناس.. توقيف شخص ببوفكران في حالة غير طبيعية بعد اعتدائه على ثلاثة مواطنين
هبة بريس- ع محياوي
شهدت مدينة بوفكران، التابعة لإقليم مكناس، مساء اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، حوالي العاشرة ليلا، حادثًا مؤسفًا بعدما أقدم شخص يشتبه في كونه يعاني من اضطرابات عقلية على إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه كان في حالة غير طبيعية لحظة ارتكابه الاعتداء، ما خلف حالة من الذعر في صفوف المواطنين، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي بفضل حنكتها وتدخلهم السريع بدون إستعمال الرصاص لإيقافه و التي تمكنت ذات العناصر الدركية من توقيفه بسرعة ونقله إلى الجهات المختصة من أجل إخضاعه للفحوصات اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة ضرورة إيلاء العناية الخاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وتكثيف جهود الوقاية لحماية المواطنين وضمان الأمن العام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
43 تعليقات
خصنا حملات تحسيسية على الصحة العقلية.
علاش كيتخلى على المرضى العقليين؟
واش كاين إحصائيات دقيقة على المرضى العقليين؟
بعض الأسر كيتخلاو على ذويهم لي مرضى.
خاص مراكز استشفائية متخصصة.
شكرا لعناصر الدرك على التصرف السريع.
السلامة العامة خاصها تكون أولوية.
ماشي أول مرة كنسمعو بحوادث بحال هادي.
الناس خاصها ما تهمش أعراض الاضطرابات النفسية.
الوقاية خير من العلاج، خاص تحركات استباقية.
خاص نعرفو أن المريض النفسي محتاج عناية مشي إهمال.
الإصلاح الصحي ضروري لمواجهة هاد الظواهر.
المراكز النفسية خاصها تكون قريبة من الساكنة.
التعليم والتربية النفسية ضرورية منذ الصغر.
الله يشافي المصابين ويحفظ الجميع.
بعض الحالات كتشكل خطر حقيقي على المجتمع.
خاص دوريات أمنية أكثر في الليل.
المصابين الله يشافيهم.
علاش كيتم إطلاق سراح بعض المرضى بلا مراقبة؟
الحالة كتسائل الحكومة والوزارات المعنية.
خاص برامج دعم للأسر لي عندها مرضى نفسيين.
خاص تعاون بين الصحة والأمن والمجتمع المدني.
الحمد لله ما كانش ضحايا في الأرواح.
تدخل الدرك كان احترافي بدون استخدام الرصاص.
خاصنا نتحملو كاملين المسؤولية.
تدخل موفق من الدرك الملكي.
خاص تكون مراقبة طبية دورية للمرضى النفسيين.
الناس خاصهم يبلغو على أي سلوك غريب.
عدد الحالات بحال هادي كيزيد كل عام.
ماشي عيب تكون مريض نفسي، ولكن خاص متابعة.
فين هي العناية النفسية في المستشفيات؟
خاص القانون يفرض الرقابة على هاد الحالات.
خاص إعادة النظر في السياسات الصحية.
الأمن داير خدمتو ولكن خاص وقاية.
المواطن المغربي خاصو يحس بالأمان.
خاص الأسرة تكون واعية بحالة أفرادها.
حادث كيخلع، خصنا نهتمو بالأمراض العقلية بجدية.
خاص تدابير استعجالية للمستشفيات النفسية.
خاصنا نكونو مجتمع واعي ومتضامن.
خاص التوعية باش الناس تعرف تتعامل مع المرضى النفسيين.
خاص عقوبات ضد الإهمال الأسري والطبي.
خاص الدولة تدير استراتيجيات للصحة النفسية.