مكناس.. توقيف شخص ببوفكران في حالة غير طبيعية بعد اعتدائه على ثلاثة مواطنين

هبة بريس- ع محياوي

شهدت مدينة بوفكران، التابعة لإقليم مكناس، مساء اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، حوالي العاشرة ليلا، حادثًا مؤسفًا بعدما أقدم شخص يشتبه في كونه يعاني من اضطرابات عقلية على إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه كان في حالة غير طبيعية لحظة ارتكابه الاعتداء، ما خلف حالة من الذعر في صفوف المواطنين، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي بفضل حنكتها وتدخلهم السريع بدون إستعمال الرصاص لإيقافه و التي تمكنت ذات العناصر الدركية من توقيفه بسرعة ونقله إلى الجهات المختصة من أجل إخضاعه للفحوصات اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة ضرورة إيلاء العناية الخاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وتكثيف جهود الوقاية لحماية المواطنين وضمان الأمن العام.