مراكش.. درك تامنصورت يوقف متورطا في تهشيم 40 سيارة

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تامنصورت ليلة أمس الجمعة، من إيقاف أحد المتورطين ضمن العصابة التي كانت تستهدف السيارات بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش ومدينة تامنصورت.

وحسب مصادر الجريدة، فإن أفراد العصابة يقومون برشق السيارات بالحجارة، خصوصا خلال فترة المساء، حيث قُدر عدد السيارات التي لحقتها أضرار بنحو 40 سيارة.

ومكن التدخل السريع لرجال الدرك من القبض على أحد الأشخاص المشتبه في قيامهم بعملية الرشق بالحجارة بعد مطاردتهم بجنبات واد تانسيفت.

كما تم فتح تحقيق معمق في الواقعة لتحديد جميع ملابساتها، بما في ذلك الدوافع وراء هذا الاعتداء، والعمل على تعقب وتوقيف باقي المتورطين الذين لا يزالون في حالة فرار.