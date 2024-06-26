ترتيب أقوى 10 جيوش عربية لعام 2024

هبة بريس / وكالات

أصدرت مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية، بداية هذه السنة، الترتيب السنوي الجديد لأقوى الجيوش في العالم، ومن ضمنه تصنيف لأقوى الجيوش العربية لعام 2024.

ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2024

1.مصر (15 عالميا)

2.المملكة العربية السعودية (23 عالميا)

3.الجزائر (26 عالميا)

4.العراق (45 عالميا)

5.الإمارات العربية المتحدة (51 عالميا)

6.سوريا (60 عالميا)

7.المغرب (61 عالميا)

8.قطر (63 عالميا)

9.تونس (74 عالميا)

10.السودان (76 عالميا)

عالميا، تراجع تصنيف بعض الدول التي كانت تتصدر المشهد العالمي، مثل بريطانيا، التي حلت في المرتبة السادسة، وفرنسا التي حلت في المرتبة 11، لتخرج الأخيرة من قائمة العشرة الكبار الأقوى

ترتيب أقوى الجيوش في العالم لعام 2024

1.الولايات المتحدة الأمريكية

2.روسيا

3.الصين

4.الهند

5.كوريا الجنوبية

6.بريطانيا

7.اليابان

8.تركيا

9.الباكستان

10.إيطاليا

أما أوروبيا، فقد تراجعت أوكرانيا للمرتبة 18، وتقدمت ألمانيا للمرتبة 19، تلتها إسبانيا في المرتبة 20، وتقدمت بولندا للمرتبة 21، وتقدمت السويد للمرتبة 29، بحسب مجلة “غلوبال فاير باور”، المتخصصة في الشؤون العسكرية.

ويعتمد مؤشر “غلوبال فاير باور” على نحو 50 معيارا في تقييمه لقوة الجيوش عالمياً وترتيبها، تركز بشكل أساسي على عدد القوات، وكم التسليح، والقوة النيرانية الإجمالية المتاحة لكل جيش نظامي، لكن شهدت تلك المعايير إضافات أخرى في عام 2024، مما تسبب في تغيير الترتيب لبعض الجيوش عالمياً وفي المنطقة العربية أيضاً.