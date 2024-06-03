10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم

هبة بريس / وكالات

كشفت آخر إحصائية لعام 2024 عن تعداد رؤوس الأغنام في العالم، وكانت 10 دول عربية ضمن الـ 40 دولة الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم.

لا تزال الأغنام تلعب دورًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم، وتحظى الأغنام بشعبية كبيرة لأنها تنتج الصوف، ويمكن الاستفادة من لحمها.

يستخدم الصوف عادة في صناعة الملابس ويعتبر غير مكلف نسبيًا، لذلك فهو جزء لا يتجزأ من صناعة الملابس، ما يعني أن الأغنام تبقى ذات دور مهم في الاقتصاد العالمي. ووفقا للإحصائية، يأتي ترتيب الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم على الشكل الآتي:

ترتيب دول العالم الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام لعام 2024:

1.الصين: عدد رؤوس الأغنام (173.1) مليون – 13.7% من التعداد العالمي

2.الهند: عدد رؤوس الأغنام (68.1) مليون – 5.39% من التعداد العالمي

3.أستراليا: عدد رؤوس الأغنام (63.5) مليون – 5.03% من التعداد العالمي

4.نيجيريا: عدد رؤوس الأغنام (47.7) مليون – 3.78% من التعداد العالمي

5.إيران: عدد رؤوس الأغنام (46.6) مليون – 3.69% من التعداد العالمي

6.إثيوبيا: عدد رؤوس الأغنام (42.9) مليون – 3.4% من التعداد العالمي

7.تركيا: عدد رؤوس الأغنام (42.1) مليون – 3.34% من التعداد العالمي

8.السودان: عدد رؤوس الأغنام (40.9) مليون – 3.24% من التعداد العالمي

9.تشاد: عدد رؤوس الأغنام (38.7) مليون – 3.06% من التعداد العالمي

10.المملكة المتحدة: عدد رؤوس الأغنام (35.6) مليون – 2.59% من التعداد العالمي