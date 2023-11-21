وهبي يقود المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نحو المجهول

وهبي يقود المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نحو المجهول

2023-11-21 / 17:37
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يقود الناخب الوطني محمد وهبي المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نحو المجهول، بسبب سوء النتائج وطريقة تدبيره للمباريات.

واكتفى منتخب أقل من 20 سنة بالمركز الثاني في دوري شمال أفريقيا الذي أقيم بتونس بالرغم من اعتماده على لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية.

وظهر أشبال الأطلس بوجه شاحب في أغلب مباريات دوري شمال أفريقيا، خاصة تلك التي خسروها أمام تونس بثلاثة أهداف لواحد، والتي تعادلوا فيها أمام مصر بهدفين لمثلهما، إلى جانب مواجهة الجزائر التي واجه فيها الأشبال صعوبات كبيرة رغم النقص العددي لدى الخصم.

وأبان المنتخب الوطني للشباب عن نتائج غير مرضية تحت قيادة المدرب محمد وهبي، ما جعل الجماهير المغربية تنتقد هذا المدرب وتحمل إياه مسؤولية تراجع منتخب الشباب الذي يسر نحو المجهول.

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