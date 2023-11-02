الرجاء الرياضي يعاقب سبول ويبعده عن الفريق الأول

الرجاء الرياضي يعاقب سبول ويبعده عن الفريق الأول

2023-11-02 / 16:22
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يوسف أقضاض
قررت اللجنة التأديبية للرجاء الرياضي، معاقبة اللاعب محمد سوبول، بعد استبعاده من طرف المدرب الألماني جوزيف زينباور من تداريب الفريق الأول.

وتم فرض غرامة مالية على محمد سوبول، بحوالي 5 ملايين سنتيم، مع فرض تدربه رفقة فئة الأمل، وذلك بسبب مشاركته في مباريات كرة القدم المصغرة رفقة أصدقائه، خارج أوقات الحصص التدريبية.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد أعاد متوسط الميدان زكرياء الوردي إلى فئة أمل الرجاء الرياضي، بقرار من المدرب الألماني زينباور بسبب تأخره عن بعض الحصص التدريبية للفريق الأخضر.

وتهدف إدارة نادي الرجاء الرياضي إلى فرض الانضباط داخل القلعة الخضراء في إطار سياسة صارمة ينهجها المكتب المديري الجديد.

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