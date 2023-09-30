حجز 308 كيلوغراما من الكوكايين بميناء “انتفيربن” ببلجيكا

هبة بريس - وكالات

كشفت وزارة المالية الفيدرالية البلجيكية، اليوم السبت، أن الجمارك البلجيكية تمكنت، اليوم الجمعة، من ضبط 308 كيلوغراما من مخدر الكوكايين بميناء أنفيرس داخل حاوية تحتوي على حبوب الكاكاو القادمة من هايتي، والتي وجدت لدى إحدى شركات اللوجستيك.

وقال المصدر ذاته أن المخدرات كانت مقسمة على 274 عبوة مخبأة في اثنتي عشر حقيبة رياضية، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ 100 طن في هذا الميناء. وفي العام 2021 بلغت الكميات المحجوزة 89,5 طنا من الكوكايين.

وخلال العام 2022، تمكنت الجمارك البلجيكية من مصادرة زهاء 110 طنا من الكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية على مستوى ميناء أنفيرس.

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