النجم روبرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا بمراكش

2023-01-26 / 15:27
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أعلنت سلسلة فنادق NOBU العالمية لصاحبها الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، عن افتتاحها فرعا فندقيا لها بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن هذا أول ظهور لسلسلة الفنادق العالمية nobuhotels في إفريقيا.

وكشفت الشركة ذاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، أن افتتاح الفندق جاء نتيجة شراكة بين الممثل الأمريكي ومستثمرين آخرين،إذ يقع في إحدى مناطق مراكش الفاخرة، ويصنف الفندق في فئة الخمس نجوم، كما يتوفر على أزيد من 75 غرفة وجناحا، ومساحته 2000 متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “نيبو” المالكة للفندق، أسسها كل من روبير دي نيرو، والمنتج الأمريكي مايير تيبر، والطباخ الياباني نوبو ماتسوهيسا، وتتوفر على 13 فندقا فخما موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والفلبين.

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‫8 تعليقات

  2. من روبير دي نيرو، والمنتج الأمريكي مايير تيبر، والطباخ الياباني نوبو ماتسوهيسا

  5. تتوفر على 13 فندقا فخما موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والفلبين.

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