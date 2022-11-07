شاب يقت_ل أستاذا متقاعدا بدائرة ابن احمد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد التابعة لسرية سطات، تمكنت وفي وقت وجيز من توقيف شاب يشتبه فيه بقتل استاذ متقاعد بدوار أولاد بلمعطي جماعة أولاد امحمد داىرة ابن احمد.

وحسب معلومات اولية حصلت عليها هبة بريس، فقد أسفرت التحقيقات التي خضع لها المشتبه فيه (وهو ابن أخيه)، أن ضربة قاتلة بواسطة “حجرة” كانت كافية لوضع حد لحياة الضحية صباح اليوم الاثنين، وهو بالمناسبة كان يشتغل قيد حياته وقبل أن يحال على التقاعد استاذا للسلك الأول.

ذات المصادر، أكدت أن أسباب الواقعة، من المرجح ان تكون لها علاقة بنزاع بين الطرفين حول أرض او ماشابه ذلك، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التي لازالت المحققون يعكفون عليها بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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