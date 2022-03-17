الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”

2022-03-17 / 2:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ربطت الحكومة قرار فتح المعابر الحدودية البحرية، بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قال بايتاس: “القرار مرتبط بالوضعية الوبائية”.

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة تتابع الأمر وعندما تكون توجهات جديدة سنتفاعل معها.”

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‫8 تعليقات

  1. المشكل الكبير أن جميع الدول انتهت من الكلام عن موضوع كورونا والآن مايهمها سوى الحديت عن الحرب ومشاكلها … وأنتم كي تقومون بفتح الحدود البحرية تفرضون شروط كورونا هههههههه….ما هذآ التكلخ…

  2. المنطق والاهم من ذلك هو انقاذ الشعب المغربي من البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة أما فتح الحدود البحرية او اغلاقها ليس مهم…

  4. أي علاقة تربط بفتح الحدود البحرية مع الوضعية الوبائية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم الحالة الوبائية تحسنت كثيرا في المغرب واصبحنا في الخط الأخضر…

  5. من المؤسف جدا تربطون فتح الحدود البحرية بالوباء الذي انتهت مسرحية كوفيد 19 كورونا هههههههه وتحرمون من صلة الرحم وزيارة الاقاربب الموجودين في المغرب….

  6. لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى تقومون بفرض شروط علينا نحن رافضين فكرة الدخول الى المغرب …

  7. كورونا وللاسف الشديد كانت لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم بأكمله فقط ومسرحية ديبلوماسية من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات والمبالغة فيها فقط …ما كفايا الابتزاز السياسي معنا…افتحوا جميع الحدود مع المغرب… ماكفايا سيناريوهات كاذبة…

  8. الجالية المغربية لاتستحق منكم هذه المعاملة القاسية معها…يجب مراجعة اوراقكم ومحاسبة كل من كان وراء ذالك اللعبة السياسية الكذبة تجاه إسم كوفيد 19 إسم خيالي عندكم افتحوا الحدود البحرية بدون تحميل أي قيود أو شروط تفرضونها علينا…

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