الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”

هبة بريس - الرباط

ربطت الحكومة قرار فتح المعابر الحدودية البحرية، بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قال بايتاس: “القرار مرتبط بالوضعية الوبائية”.

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة تتابع الأمر وعندما تكون توجهات جديدة سنتفاعل معها.”

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