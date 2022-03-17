الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”
هبة بريس - الرباط
ربطت الحكومة قرار فتح المعابر الحدودية البحرية، بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قال بايتاس: “القرار مرتبط بالوضعية الوبائية”.
وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة تتابع الأمر وعندما تكون توجهات جديدة سنتفاعل معها.”
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المشكل الكبير أن جميع الدول انتهت من الكلام عن موضوع كورونا والآن مايهمها سوى الحديت عن الحرب ومشاكلها … وأنتم كي تقومون بفتح الحدود البحرية تفرضون شروط كورونا هههههههه….ما هذآ التكلخ…
المنطق والاهم من ذلك هو انقاذ الشعب المغربي من البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة أما فتح الحدود البحرية او اغلاقها ليس مهم…
لانريد العودة إلى المغرب مادمتم تفرضون علينا القيود المفروضة علينا اتركوها مغلوقة .. مصلحتنا في بلاد الغربة…
أي علاقة تربط بفتح الحدود البحرية مع الوضعية الوبائية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم الحالة الوبائية تحسنت كثيرا في المغرب واصبحنا في الخط الأخضر…
من المؤسف جدا تربطون فتح الحدود البحرية بالوباء الذي انتهت مسرحية كوفيد 19 كورونا هههههههه وتحرمون من صلة الرحم وزيارة الاقاربب الموجودين في المغرب….
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى تقومون بفرض شروط علينا نحن رافضين فكرة الدخول الى المغرب …
كورونا وللاسف الشديد كانت لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم بأكمله فقط ومسرحية ديبلوماسية من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات والمبالغة فيها فقط …ما كفايا الابتزاز السياسي معنا…افتحوا جميع الحدود مع المغرب… ماكفايا سيناريوهات كاذبة…
الجالية المغربية لاتستحق منكم هذه المعاملة القاسية معها…يجب مراجعة اوراقكم ومحاسبة كل من كان وراء ذالك اللعبة السياسية الكذبة تجاه إسم كوفيد 19 إسم خيالي عندكم افتحوا الحدود البحرية بدون تحميل أي قيود أو شروط تفرضونها علينا…
يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي للجالية المغربية وتتركوها في حالها .. سنتين ضاعت منها ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل…
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة هههههههههههه وأنتم تقومون بالاكاذيب واستهزاء بنا كورونا لعبة سياسية وخطة بينكم. نحن لانريد العودة إلى المغرب نحن جد مرحين في الدول الأوروبية…..
الدول العالم اغلقت صفحة كورونا وأنتم من أجل دخول الجالية المغربية الى وطنهم تفريضون عليهم شروط هم مستغنين عنها ..أنتم تعرقلون عليهم ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
افتحوا الحدود البحرية بدون قيود تفرضونها علينا والسيطرة علينا..
عندما تعترف الحكومة الاسبانية بالصحراء المغربية ستفتح الحدود
نحن ضد فكرة الاختبارpcr من أجل الدخول الى المغرب….نريد الدخول بدون مضايقات…
الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه كورونا انتهت ولماذا لم تستوعبونها..اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود البحرية بدون تحميل أي قيود تفرضونها علينا…
سيأتي ما أشد من هذآ اللقاحات التي تلقيناها واعطت اضرار جانبية خطيرة للصحة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أخطر فيروس هوا الحكومة المغربية لاتفقه شئ سوى الاغلاق
كل الدول العالم فتحت حدودها ماعدا المغرب الذي لا زال في قيد الكورونا ولا زالت تسيطر عليه حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل هناك فصل قانوني يحث على ان واجب علينا استعمال pcr من أجل الدخول الى وطننا الذي طالما طال الانتظار للعودة إلى وطننا وصلة الرحم وزيارة الاقاربب…ما كفايا الابتزاز والحكرة علينا يكفي ما نحن فيه من غربة….
الدول المتقدمة اغلقت صفحة كورونا ….وهي الأن تفكر في الاختراعات والتطورات وأنتم تقومون بالاكاذيب واستهزاء بنا وتلعبون بنفسيتنا ومشاعرنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا انتم رابحون ونحن الخاسرون….