هولندا.. المهرجان الدولي للسينما و الهجرة يجمع ثلة من الفنانين المغاربة

هبة بريس من هولندا

تحتضن مدينة اوتريخت الهولندية، من الـ19 إلى الـ21 أبريل الجاري، الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة.

وتميز حفل الافتتاح، بحضور وازن لثلة من الفنانين والمخرجين المغاربة والعرب، في غياب لممثلين عن الهيئة الدبلوماسية للمغرب بهولندا، بسبب تزامن الحدث مع وفاة القنصل العام للمغرب بمدينة دين بوش الهولندية.

وتألقت الفنانة المغربية بشرى أهريش في تقديم وتنشيط فقرات المهرجان، بحيث نجحت في شد انتباه ومتابعة الحاضرين، بعد حديثها وتأثرها تارة لفقدان القنصل المغربي بمدينة دن بوش وتارة بإشادتها بتنظيم المهرجان، كما لا تنسى الحوار مع زملائها الفنانين أو القائمين على هذا الحدث بقالب كوميدي يبسط ويبهر الحاضرين.

بنيونس بحكاني، مدير المهرجان، أكد أن الدورة الرابعة للمهرجان، تعقد في اطار الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة التواصل والثقافة والاعلام على مدى 20 سنة.

وأكد بنيونس، في تصريح لهبة بريس، على أن وضوع الهجرة موضوع كبير تطرق اليه الكثير من الباحثين والمهتمون، مشيرا الى أن المهرجان تميز باختيار مواضيع تعالج قضايا تتعلق بالهجرة وعلاقتها بعدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع بنيونس قوله :”نسعى جادين الى تنشيط الحقل السينمائي المغربي في الهجرة، وشعاع السينما المغربي وتقريب المهاجر والمهاجرة المغربية من سينما المغرب والعرب.”

من جهته، أكد زيد تيم، مسؤول عن لجنة تنظيم المهرجان، على أن هذه الدورة التي اختيرت فلسطين كضيف شرف لها، تميزت بحضور مهم لفنانين مغاربة.

وأضاف تيم زيد، أن حفل الافتتاح تزامن مع وفاة القنصل العام للمغرب بمدينة دين بوش الهولندية ، معبرا عن تعازيه للسفير المغربي بهولندا في وفاة القنصل ولعائلته وللمملكة المغربية.

وأضاف ذات المتحدث، أن حضور الفنانين المغاربة الذين هم بمثابة سفراء للفن والعطاء يمثلون المملكة أحسن تمثيل، مشيدا بثقافة وتراث وحضارة المغرب وتاريخه.

وأشاد المتحدث ذاته، بمجهودات ودعم المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

بدورها، عبرت سناء موزيان، رئيسة لجنة التحكيم بالمهرجان، عن سعادتها بتواجدها في هذه الدورة، وبمشاهدة أعمال سينمائية مغربية ولقاء زملائها من فنانين ومخرجين مغاربة.

كما أعربت الفنانة آمال التمار، عن سعادتها بحضورها لهذه الدورة من المهرجان باوتريخت، مشيرة الى أنها مناسبة لعرض الأعمال الفنية المغربية ولقاء فنانين ومبدعين مغاربة وعرب.

ووجهت التمار تحية لمغاربة العالم، وكلمة شكر للجالية المغربية بهولندا التي رحبت بها أحسن ترحاب واستقبال.

الفنان المغربي، زكريا عاطفي، تحدث بدوره عن صدفة تواجده بالدورة الرابعة للمهرجان، والتي تزامنت مع توجده باوربا، لافتا أن حضوره يعد شرف له وشرف للسينما المغربية بصفة عامة.

هذا وتتنافس عدد من الأفلام المغربية المشاركة في المهرجان على الجوائر المحددة، والتي تتناول موضوع الهجرة وعلاقته بمجموعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية.